Llaman a una nueva marcha por la vida

El domingo 20 de mayo se ralizará una nueva “Marcha por la vida” en nuestra ciudad.

Partirá a las 15 desde el monumento de la Plaza Rivadavia y se caminará en procesión hasta el Parque de Mayo.

La convocatoria incluye el llamado a participar a los médicos y enfermeros para asistir con guardapolvos blancos, quienes se ubicarán al inicio de la marcha.

Se solicitará a los presentes que no concurran con identificaciones partidarias, religiosas o instituciones.

Sólo se pide que lleven muchas banderas argentinas, en la medida de lo posible remeras blancas y los que tengan, redoblantes o tambores para acompañar las canciones especiales a favor de la vida.

La Marcha por la Vida es, antes que nada, un momento de encuentro público de todas las asociaciones, grupos, familias, personas, movimientos, etc. que constituyen una extensa y variada realidad pro-vida en Argentina. No se trata de pasar un momento de encuentro entre personas pro vida. No es sólo una fiesta por la Vida y por la Familia. Se trata sobre todo de manifestar públicamente que la vida es un derecho que debe ser respetado desde el primer instante de la concepción. Que no hay derecho al aborto y sí a la vida.

El aborto es un tema ético con una clara proyección política, pero la Marcha por la Vida es rigurosamente a-partidaria. La Vida no pertenece a ningún partido político y a ninguna creencia religiosa. Por este motivo no están permitidos símbolos, carteles o slogan políticos. Las personas de la política que participen lo harán a título personal o como representantes de instituciones públicas como intendentes de partidos, etc.

La Marcha por la Vida no es una iniciativa de alguna comunidad religiosa aunque la gran mayoría de los participantes y voluntarios son personas que profesan distintos credos.

La Marcha por la Vida quiere ser la voz de los que no tienen voz.