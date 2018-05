Uset: "La autonomía no se consiguió de un día para otro, llevó cuatro décadas"

El intendente rosaleño Mariano Uset encabezó ayer el acto por el 73° aniversario de la Autonomía de Punta Alta.

Luego de repasar el decreto con el que el interventor federal Juan Atilio Bramuglia creaba el partido de Coronel Rosales en 1945 y las distintas gestas que previamente intentaron la independencia sin éxito, destacó que "la autonomía no se consiguió de un día para el otro, sino que llevó cuatro décadas".

En esa línea, el jefe comunal remarcó que "no fue el logro individual de un autonomista, porque los grandes objetivos no se alcanzan en solitario, porque no se alcanzan sin concesiones, porque no se alcanzan de un día para el otro, porque requieren compromiso y trabajo y porque las grandes cosas, se cuidan todos lo días, para que duren por siempre".

Como cada año, el acto tuvo lugar en la Plaza Belgrano sobre el Arco del Centenario, con una gran cantidad de instituciones de la ciudad que se hicieron presentes y luego continuó en la esquina opuesta de la plaza, sobre el busto que representa la imagen de Bramuglia, donde los representantes de instituciones dejaron ofrendas florales al pie del monumento.

El intendente Uset estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Obras y Desarrollo Social, Abigaíl Gómez, Ignacio Torrontegui y Mariano Ojeda respectivamente. Además asistieron directores y funcionarios del Ejecutivo, el presidente del Concejo Deliberante, Adrián Otero, la presidenta del Consejo Escolar, Andrea Vogel, concejales y consejeros escolares.