Turismo Nacional: gran remontada de Adrián Percaz en la final de la Clase 3

Brillante producción del villalonguense Adrián Percaz (Focus), en la cuarta final del año de la Clase 3 de Turismo Nacional, disputada en Parque Centenario de Neuquén.

El Paisanito realizó un minucioso trabajo de hormiga al concluir 7° en la final luego de haber partido desde el 15° cajón de partida.

Este resultado le permitió a Percaz mejorar lo hecho en Potrero de los Funes (San Luis) en el inicio de temporada (fue 8°) y sumar excelentes unidades para el certamen.

“Estoy muy contento, porque salió una gran carrera. Lástima que nos tocaron en la serie y nos retrasaron, sino estábamos para pelear el podio. Eso me dejó una amargura bárbara, pero así son las carreras. De todas maneras, hicimos una gran carrera”, contó, en alusión al topetazo que le propinó Tomás Urretaviscaya en la primera batería.

“Sobre el cierre de la final no tenía más para dar, porque lo gasté en las primeras vueltas pasando autos que no tenían ritmo. Sumamos buenos puntos, estamos andando cada vez y siendo protagonistas. Lo importante es que no estamos lejos del podio”, redondeó.

La victoria en la final de la divisional mayor le correspondió a Mariano Werner (Fiat), quien dominó sobre Matías Muñoz Marchesi (Fiat) y Julián Santero (Focus).

En competencia central de la Clase 2, en tanto, de la cual no tomó partido el bahiense Sebastián Pérez (Onix), el triunfo quedó en poder de Tomás Bergallo (Clio). El podio lo completaron Nicolás Posco (Fiesta) y Gerónimo Nuñez (Nissan).