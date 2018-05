Asertividad sexual, la habilidad para expresar nuestros deseos sexuales

Todo encuentro sexual debe ser satisfactorio para ambos miembros de la pareja, sin importar si se trata de una pareja estable u ocasional. Para lograr un encuentro sexual placentero tenemos que aprender a comunicar de manera efectiva lo que nos gusta y lo que no nos agrada. Esta posibilidad de expresarlo o no se llama asertividad sexual.

La asertividad es la habilidad social que nos permite expresar nuestras opiniones, sentimientos, creencias, pensamientos y defender nuestros derechos, sin ofender ni agredir a los demás, o sentirnos mal por eso.

Si este concepto lo llevamos al plano de la sexualidad, lo definimos como “asertividad sexual” y es la posibilidad de decir nuestros deseos sexuales, sentimientos, pensamientos y fantasías al otro, sin ofender ni herir o sentirnos mal nosotros mismos.

Esta habilidad puede aprenderse o entrenarse. Hacerlo permite trasmitir cuáles son las necesidades más íntimas y como poder verbalizarlas. La comunicación erótica es algo que puede aprenderse. Hay que tener en cuenta que, muchas veces, nuestra pareja no puede adivinar lo que nos erotiza o lo que no nos excita.

Algunas personas con variada experiencia sexual suelen estimular a sus parejas con el mismo repertorio erótico, sin embargo no siempre la respuesta es cien por ciento satisfactoria o real.

En el caso de algunas mujeres, debido a la dificultad para verbalizar lo que les gusta o no, suelen fingir sus orgasmos. Hacer esto es un gran error que termina conduciendo a las mujeres a vivir una sexualidad poco satisfactoria o displacentera, además de cargarse con un problema que luego será más difícil de abordar. Siempre es mejor expresar lo que gusta o lo que no gusta, lo que se quiere o lo que no se desea.

Las razones por las que a veces no somos asertivos sexualmente pueden deberse a la educación sexual escasa que hemos recibido. Esta falta de información ha llevado a que muchas personas desconozcan su cuerpo o las prácticas sexuales que podrían resultarle más placenteras.

Culturalmente hemos creído que el varón era quien debía iniciar sexualmente a la mujer, él podía expresar más abiertamente sus deseos sexuales. En cambio la mujer ha llevado por años una vida sexual más reprimida. Estas costumbres aún se conservan y hacen que muchas mujeres, por vergüenza o pudor, tengan baja asertividad sexual.

Ser asertivos sexualmente es una habilidad que puede aprenderse o se entrenarse. Para lograrlo hay que reralizar una breve autobiografía sexual que ayudará a reconocer el grado de asertividad sexual. Este conocimiento brinda información acerca de la manera de expresar y sentir la sexualidad. Si se ha sido capaz de pedir como nos gusta que nos acaricien, o como nos agrada que nos besen. Si se fingió placer y a que se debió. O si en algún momento tuvimos que realizar alguna práctica sexual con la que no estabamos de acuerdo y no supimos decir NO.

Ser asertivos sexualmente es fundamental en nuestra vida íntima ya que no permitirá experimentar una sexualidad más placentera y satisfactoria. También mejora nuestra autoestima, nos ayuda a conocernos, nos acerca más al otro y nos ayuda a prevenir de abusos o prácticas no deseadas.

Hay que tener en cuenta que decir que NO también es asertividad sexual. Hay prácticas sexuales que son muy placenteras para algunas personas y para otras no. La función de la sexualidad es el placer además de la reproducción, por lo tanto hay que animarse a pedir lo que nos gusta, o a decir no a lo que nos disgusta. Siempre en un tono amigable, afectuoso y sin herir ni lastimar al otro, ni sentirte mal por eso. Ser asertivos sexualmente es un derecho.