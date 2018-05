por Mario Minervino

El 12 de mayo de 1961, una noticia sacudió al país: se encontró petróleo en la provincia de Buenos Aires.

Los trabajos de excavación se realizaban a unos 40 kilómetros de Pedro Luro, en el campo Las Isletas, zona que los expertos senalaron que por sus condiciones sísmicas tenía probabilidades de esconder el mítico “oro negro”.

Los trabajos estaban a cargo de la empresa Shell Production Company of Argentina, contratada por YPF para realizar la tarea.

A poco de iniciados los trabajos, las expectativas habían disminuido: a una profundidad de 2.500 metros no había aún indicio de petróleo.

Y los equipos tenían un alcance de hasta 3.300 metros.

Sin embargo, nadie pensó en esto cuando la manana del 12 de mayo de 1961, LU2 emitió una noticia que conmocionó al país: se encontró petróleo en Pedro Luro.

Y la fuente informativa era “casi” indiscutible: una de las autoridades del Congreso Nacional Económico que se realizaba en el Teatro Municipal.

De inmediato, “La Nueva Provincia” envió un cronista al campamento de Shell.

Desde todo el país, la prensa se comunicaba con la radio y el diario. “Atravesamos la noche -escribió al día siguiente un apesadumbrado periodista- y llegamos a Luro. Al mencionar el motivo de nuestra llegada, se apresuraron a decirnos que la información carecía de toda veracidad”.

En el lugar, la gente de la Dirección de Minería senaló que se estaba a casi 3.200 metros y no había indicios del líquido.

La noticia era “carne podrida” y la pluma del reporter cantó su tristeza: “Emprendimos el regreso en silencio. Ocho leguas atrás quedaba un trépano buscando con ansiedad. A nuestras espaldas una luz era apagada. Una ilusión quedaba postergada”.