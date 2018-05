Designaron al nuevo gerente general de Puerto Quequén en Necochea

El Puerto de Bahía Blanca no fue el único en designar esta semana a su nuevo gerente general, el Puerto de Quequén hizo lo propio, con la presentación del ingeniero Mario Goicoechea para dicho cargo.

Goicoechea, que fue presentado por el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Arturo Rojas, tendrá como principal función liderar el desarrollo del Plan Estratégico de la estación marítima bonaerense.

Además de contar con una dilatada trayectoria dentro del Ente portuario quequenense --ejerció durante dos mandatos la presidencia--, Goicoechea también se desempeñó como secretario del Consejo Portuario Argentino. “Hoy comienza una nueva etapa. Confío mucho en que Mario va a hacer una excelente gestión. Estoy convencido de que vamos a potenciar el Consorcio de Puerto Quequén, para que nuestro puerto esté en los mejores lugares del país”, lo presentó Rojas.

Días atrás, el directorio había aprobado por unanimidad su designación como gerente general. También se ratificó la tarea de llevar adelante los lineamientos del Plan Estratégico para los próximos diez años, según informó Agencia Nova.

“Hasta ahora, en mis dos primeros años de gestión, me tocó ocupar ambos cargos, el de presidente y el de gerente general, algo que no es común en los puertos a nivel nacional e internacional. Esto me demandó un doble esfuerzo. A partir de ahora me voy a abocar al rol de presidente, en la representación ante los concesionarios, la provincia, la nación y los organismos internacionales”, explicó Rojas.

Además, el titular del Consorcio expresó que “hoy todos los esfuerzos están puestos en atraer inversiones, para que el puerto vaya por delante en términos de infraestructura. Que esto nos potencie y nos vuelva más competitivos, generando más trabajo y más oportunidades”.

Cargo institucional, jerárquico y administrativo

Luego de la presentación de Goicoechea en el salón de usos múltiples del CGPQ ante el personal, este y Rojas llevaron a cabo una conferencia de prensa para comunicar la designación a los medios locales.

En tal marco, Rojas hizo hincapié en que “la única razón de ser de la designación es un cargo jerárquico y administrativo, no de especulación política. Teníamos la misión de hacer una selección y resolvimos buscarlo puertas adentro”."Encomendamos a una consultora la evaluación de cada una de las personas que cumplía con los requisitos técnicos y el perfil para este cargo, que es netamente institucional”, detalló.

“Del análisis surgió que la idoneidad y la capacidad para ocupar un cargo de esta envergadura la tenía Goicoechea. Además, juntos podemos lograr cosas importantes porque compartimos la visión de hacia dónde queremos que vaya el puerto”, concluyó Rojas.

Honor, orgullo y responsabilidad

Por su parte, Goicoechea, flamante gerente general, aseguró: "Tomo con mucho honor, orgullo y responsabilidad la designación como gerente general". "Desde lo técnico es un reconocimiento. Vamos a desarrollar el plan estratégico a diez años, apuntando a que se profundice, se multiplique y se diversifique la carga, y se oriente el puerto hacia el cliente”, agregó.

“La adjudicación de la profundización es un hito que ha conseguido el Directorio y creo que llegar a 50 pies va a ser el logro más importante desde la creación del puerto". "Los puertos compiten por la carga, la carga busca menores costos. Es una batalla competitiva, que hay que ganar bajando costos. Y eso es lo que nos va a permitir la obra de profundización”, remarcó el nuevo gerente.

Además, expresó que “el puerto tiene que vender profundidad. Tender a una administración y operatoria más online, jerarquizar al personal. El Plan Estratégico es tratar de hacer muy bien lo que estamos haciendo, ser los mejores en lo que hacemos, tendiendo a buscar nuevas cargas”.

Finalmente, confesó que “hace unos meses estaba concursando en la preselección para la gerencia del Puerto de Bahía Blanca, y la verdad es que no me gustaría competir contra el pago chico, habría tenido que ir a otro puerto a tratar de que creciera y me habría dolido mucho. Comparto la visión que tienen el presidente y el Directorio, quiero que este puerto crezca”, finalizó Goicoechea.