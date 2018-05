Cómo fue la estafa millonaria con cheques en el banco Santander Río

La justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está investigando una presunta estafa millonaria mediante la operatoria de descuento de cheques, detectada en la sucursal 394 del Banco Santander Río S.A., ubicada en Donado 56 de nuestra ciudad.

Como consecuencia de la novedad, las autoridades del banco decidieron separar a 4 empleados.

Un vocero del área de Comunicaciones Externas y Asuntos Públicos explicó cómo se desarrolla este tipo de operatorias.

“No me refiero a esta situación particular, sino a las operatorias de descuento de cheques en general, en las que, por ejemplo, una Pyme que vende bujes cobra una venta en valores a 90 días, pero tiene un apremio o la necesidad de contar con el dinero antes, por lo que los lleva a una entidad financiera, que le hace un descuento sobre el monto total y se los paga”.

El vocero afirmó que “lo que hace el banco es verificar que las empresas que presentan los cheques, que son de cualquier banco de todo el sistema financiero, sean firmas que tengan la cuenta abierta, que el cheque no sea apócrifo y que estén autorizados por la entidad original para cobrarlo”.

En la maniobra investigada “aparentemente hay tres empresas involucradas, que no pueden ser nombradas porque las tienen que investigar y también pudieron ser damnificadas. Al parecer, se generaba una sensación de supuesta solvencia, tal vez a través de actividades comerciales ficticias. De todas maneras, enseguida se pudo detectar que había alguna maniobra y se hizo la denuncia en la Justicia, por lo que muchos de esos cheques van a quedar congelados; es decir, no los van a poder cobrar”.

El informante mencionó que la irregularidad fue detectada el miércoles a la noche y al día siguiente se realizó la denuncia.

Respecto de los trabajadores separados, indicó que "no se tomó la medida porque tengamos certeza de culpabilidad, sino porque están involucrados en ese tipo de operatorias. Si la justicia determina que no tuvieron responsabilidad serán reincorporados".

De la misma forma, describió que la supuesta estafa no afecta el funcionamiento del banco ni de algún cliente en particular”.

Dijo también que el monto de la presunta estafa “es significativamente menor a la cifra de los 700 millones de pesos” que había trascendido en nuestro medio.

“Por temas judiciales no puedo decirla, pero al detectarlo rápido y hacer la denuncia vos cortás el circuito de los cheques y no los podés cobrar”.

Finalmente, comentó que, “como dato adicional, nosotros tenemos una cobertura para este tipo de contingencia. Es decir que para el banco no va haber un peso de pérdida”.