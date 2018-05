Otero: "Es primordial que la ciudad tenga una oposición inteligente"

Claudio Falzoni

El presidente del Concejo Deliberante manifestó su preocupación por la no adhesión aún del municipio al pacto fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Adrián Otero, en su despacho del CD, expresó a "La Nueva." que la ciudad necesita contar con una oposición inteligente. "Tiene que dejar de lado sus intereses personales y aprobar el tema. Así se beneficiarán todos los rosaleños".

Expuso que el tema se discute en el ámbito de la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.

Dijo que dialogó con el intendente municipal Mariano Uset. "Regresó de La Plata y está bastante intranquilo porque Rosales no adhirió hasta el momento a dicho pacto. Tanto es así que vino con las manos vacías en lo que atañe a las obras futuras para el distrito".

Otero comentó que ya adhirieron a dicho compromiso político 100 municipios de la provincia de Buenos Aires. "Ello tiene que ver con algo que el distrito ya cuenta: el ordenamiento de sus finanzas. Está entre los cinco mejores en el ámbito provincial".

Expresó que cuando la provincia de Buenos Aires realice una evaluación del pacto el no compromiso con él va a dificultar la gestión de nuevas obras para el partido.

"Es un compromiso que la gobernadora María Eugenia Vidal asumió a nivel nacional y que le dio a los municipios para que se ordenen en el tema financiero y gestionen las obras",

Dijo que el bloque de Cambiemos lo viene trabajando en el Concejo porque es un gesto político hacia la gobernadora.

"En el plano político es necesario dar el gesto de adherir al pacto fiscal para lograr la continuidad de los trabajos en Rosales. Es una importante fuente de trabajo, amén del rezago que traía el distrito en el tema".

Puntualizó que las dos situaciones corren riesgo ante la no adhesión al pacto. "Esto le va a convenir a la oposición desde el punto de vista electoral. Pero esa `cuestión política brillante´ va en desmedro de todos los puntaltenses. Durante muchos años carecimos de obras. Hoy, en cambio, nos encontramos con esta traba".

"Considero que estamos en un momento histórico porque se están haciendo cosas que hacen mucha falta y, además, se están realizando proyecciones para seguir avanzando en el tema".