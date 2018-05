Hugo Corvatta: “No hay dudas de que Medicina continuará en Pigüé”

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com.ar

El intendente municipal de Saavedra, Hugo Corvatta, aseguró ayer a La Nueva. que el año que viene la carrera de Medicina continuará dictándose en la sede pigüense de la Universidad Provincial del Sudoeste.

Además, señaló que sobre el fin de la semana que viene mantendrá un encuentro con el rector de la Universidad del Sur, Mario Sabbatini; su par de la UPSO, Hernán Vigier; y el decano del departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, Pedro Silberman, para aclarar los dichos de este último a este medio hace unos días, cuando había asegurado que era muy posible que la carrera de Medicina no continuara dictándose en Pigüé y las nuevas comisiones se abrieran en Coronel Suárez.

Estas declaraciones habían ocasionado gran malestar en la cabecera del distrito de Saavedra y la propia UPSO, ya que -según reconocieron Corvatta y Vigier- se desconocía totalmente que la UNS estuviera estudiando esta posibilidad.

Corvatta reconoció que desconocía la posibilidad de que la UNS quisiera cerrar el cursado de medicina en Pigüé.

Por ello, ayer se desarrolló en Pigüé un encuentro del que participó el intendente saavedrense con parte de su gabinete, y el rector de la UPSO y la vicerrectora, Andrea Savoretti. La reunión, reconoció Corvatta, fue para hacer un análisis de la situación y tratar de entender qué motivó a Silberman a deslizar tal posibilidad.

“La semana que viene habrá una primera reunión de representantes del municipio con el decano de Ciencias de la Salud y la universidad; y sobre el fin de semana otra con la presencia de Sabbatini. La idea es limar asperezas y que la carrera de Medicina siga en Pigüé, algo de lo que yo no tengo dudas”, aseguró.

Corvatta afirmó que la reunión de ayer se centró en los posibles orígenes del reclamo, aunque no descartó que entre estas cuestiones haya existido una falta de comunicación entre los actores, y un desencuentro por cuestiones administrativas y los tiempos normales que llevan su ejecución.

“Estuvimos analizando las imputaciones de Silberman y, si bien reconocemos que puede haber falencias, no son las que él expresa”, sostuvo.

Además, indicó que no hay problemas si Coronel Suárez quiere ser parte del proyecto.

"La iniciativa nació con la posibilidad de que la carrera se dictase en ambas ciudades. Por nuestra parte, no tenemos problemas de que ahora Coronel Suárez quiera sumarse", concluyó Corvatta.

De la mejor manera

Por su parte, Vigier señaló que durante la reunión en el municipio se analizaron las cuestiones planteadas por Silberman, y que se tratará de ajustar los temas para que los reclamos puedan solucionarse de la mejor manera posible.

“Somos conscientes de que el dictado de esta carrera tiene sus complejidades y entendemos que las debemos ir resolviendo. Pero sigue existiendo toda la disposición de los actores para mantener el proyecto en funcionamiento”, explicó el rector de la UPSO.

"Analizamos las imputaciones de Silberman y, si bien reconocemos que puede haber falencias, no son las que él expresa”, dijo Vigier.

Un anuncio que no le cayó bien a nadie

Posibilidad. Días atrás, el decano del departamento de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman, anunció a La Nueva. que existía la posibilidad de que la UNS no abriera una nueva comisión de la carrera de Medicina en Pigüé y, posiblemente, la abriera en Coronel Suárez. Cada una de ellas tiene 16 alumnos, y ya hay dos en curso.

Las causas. Entre las causas de esa decisión, había enumerado "la falta de compromiso del municipio para con el dictado de la carrera", el no gestionar la posibilidad de que trabajadores municipales pudieran cursarla y hasta no facilitar una fotocopiadora a los estudiantes.