Bruno Cimatti, el mejor promedio de la colación de grado de la UNS

Con 26 años, Bruno Cimatti recibió ayer en la 332º colación de grado de la Universidad Nacional del Sur, un título muy preciado: el del mejor promedio.

Nacido en Bahía Blanca, comenzó a estudiar las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia en 2010.

“Me recibí de la primera a fines de 2016 y el año pasado realicé las prácticas que me permitieron terminar el Profesorado”, cuenta Bruno.

Sobre su destacado promedio -de 9,71- dice que no fue algo buscado o anhelado.

“Más bien lo que uno busca o anhela es ser bueno en lo que hace y que eso que hace sea significativo para los demás. El promedio es un número y los números pueden esconder muchas cosas. Atrás de cada promedio hay muchísimo esfuerzo, horas de estudio, de trabajo, de cansancio, no importa qué número sea el que lo represente. En ese sentido creo que lo más importante como sociedad es celebrar el acceso a títulos universitarios de cada vez más personas, y hacer lo posible (y también lo imposible) para que eso continúe y se profundice en el tiempo”, destacó.

Egresado de la Escuela Superior de Comercio, Bruno se decidió en el último año de colegio a estudiar Historia, descartando otras alternativas que tenía en mente, decisión que según cuenta, influyó mucho la profesora del último año, Adriana Ressia.



“Asistir a las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia no me brindó más que satisfacciones. El departamento de Humanidades es prácticamente mi segunda casa por todo el tiempo pasado allí y los afectos que me brindó. Mis materias preferidas han sido las del área de Historia Moderna y Contemporánea, donde tengo la suerte de desempeñarme como docente, y no podría decir que haya habido materias que no me gustaron, ya que uno puede sentir mayor o menor afinidad, pero siempre se lleva algo de cada una”.

Actualmente, Bruno se encuentra realizando el Doctorado en Historia en la UNS, sobre la experiencia de la comunidad italiana local durante los años del fascismo en Italia, investigación que realiza en el marco de una beca interna doctoral del CONICET. A su vez, continúa con las funciones como docente en el área de Historia Moderna y Contemporánea.

También destaca que su familia fue una gran fuente de apoyo en toda la carrera.

“Mi familia está compuesta por mi mamá Yolanda, que desde las Letras me ha enseñado muchísimo, mi hermana Luisina, que vive en La Plata hace algunos años pero no por eso está lejos, y Roberto, mi papá, colega historiador del que también aprendí mucho. Abuelos que están y que no, tíos y primos terminan de conformar mi familia y están los amigos, que son la familia que se elige, y sin la que sería difícil crecer como persona. Mención especial merece Julieta, mi novia (y colega historiadora), con quien afortunadamente comparto el día a día desde el año pasado”.

El acto de colación de grados fue presidido por el rector Mario Ricardo Sabbatini y donde también se entregó el Premio “Aaron y Fanny Fidelef de Nijamkin” al mejor promedio del Doctorado en Química 2017 y cuya ganadora fue la doctora Zulma Quirolo.

Para la primera parte de la ceremonia fueron citados los Departamentos de Agronomía, Ciencias de la Administración, Derecho, Economía, Ingeniería, Geografía y Turismo, Matemática e Ingeniería Química, cuyo Director Decano, doctor Marcelo Villar, estuvo a cargo de las palabras alusivas.

Para la segunda parte se citó a las Unidades Académicas de Biología Bioquímica y Farmacia, Física, Ciencias de la Salud, Geología, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Humanidades, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone”. El discurso fue pronunciado por el doctor Marcelo Falappa.