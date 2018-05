Utilizaron su DNI para sustraerle dinero del sueldo

Por Gerardo Monforte/gmonforte@lanueva.com

Daniel Flores (24) sufrió en marzo del año pasado la sustracción de su documento nacional de identidad y de inmediato hizo los trámites para obtener uno nuevo.

Si bien el robo le resultó extraño, hasta el mes pasado el delito no había tenido consecuencias.

El militar, quien presta servicio en el Comando V Cuerpo de Ejército, dijo que en abril detectó el faltante de 10 mil pesos de la caja de ahorro que tiene en la sucursal local del Banco de la Nación Argentina.

“Me di cuenta de la primera sustracción porque el 9 de abril estaba de franco en Villa Iris, donde tengo domicilio desde hace 20 años, y decidí realizar una extracción de dinero para comprar ropa y pagar cuentas, pero tomé conocimiento de que no tenía fondos suficientes”, explicó Flores.

Comentó que de inmediato revisó los movimientos en el cajero automático y advirtió que el dinero había sido extraído cinco días antes.

“En esa fecha estaba prestando servicio. Esa persona (por el ladrón) sustrajo prácticamente toda mi plata, porque sólo me dejó 2.000 pesos”, agregó.

“Se presentó con mi DNI en una de las ventanillas y la retiró. Antes de hacer la denuncia fui al banco y avisé que no había extraído ese monto de dinero. Me mostraron imágenes de las cámaras, pero se ven borrosas”.

Siguió diciendo que “me quejo porque no controlaron. Esta persona simuló ser yo frente a dos cajeros distintos. La primera vez me prometieron que iban a controlar, pero no fue así”.

Las complicaciones para el joven no cesaron, ya que el lunes pasado viajó a Villa Iris y constató otro faltante.

Esta vez el desconocido se apoderó de 11 mil pesos, los que nuevamente retiraron en la sucursal bahiense.

El delincuente aparentemente conoce los movimientos de Flores, ya que cometió ambos ilícitos mientras el damnificado cumplía servicio o cuando no estaba en Bahía Blanca.

“Seguramente esta persona sabe cuándo cobramos y va a esperar los primeros días hábiles de cada mes para probablemente seguir sustrayendo mi sueldo. Esta persona les está tomando el pelo a los empleados del banco, pero a ellos no les interesa”, cerró.

Alertaron a los empleados

Para intentar prevenir nuevos episodios, las autoridades de la entidad bancaria alertaron a los empleados sobre el accionar del delincuente.

“Se comprometieron a reintegrarme la totalidad del dinero. El mes pasado me devolvieron 10.000 pesos y en estos días iban a depositar el resto”, expresó Flores.

Por otra parte, consideró “extraño” que el personal de la entidad no haya chequeado la foto de su documento sustraído comparándola con la fisonomía del autor de los hurtos, a quien -dijo- sólo se le solicitó el número de DNI para concretar las operaciones.

“Cuando voy a retirar dinero por ventanilla en el Banco Nación de Villa Iris, me piden el DNI, la tarjeta y la clave para corroborar mi identidad”, señaló.