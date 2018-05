Sportiva ganó el clásico y definirá el Nº1 con Argentino

En la penúltima fecha de la fase clasificatoria, Sociedad Sportiva dio un paso clave para quedarse con el número uno y la ventaja de cancha en las semifinales del Oficial de rugby de Primera A.

Derrotó a Universitario 33 a 17 como visitante, en partido correspondiente a la quinta jornada del certamen organizado por la Unión de Rugby del Sur y dirigido por Federico Fioravanti (Sur).

Con este resultado Sportiva quedó como único líder y con 4 puntos de ventaja respecto de Argentino, su escolta y rival en la última fecha el sábado venidero.

Ignacio Irastorza (Sportiva) recibe el apoyo de Matías Lindner porque lo tacklea Iñaki Zaballa (semioculto). Atrás, Facundo Freire (Uni).

En el complejo Héctor Gatica el elenco blanco ganó con tries de Rocco Del Gobbo (17m.) y Facundo Zamora (35m.) en el primer tiempo -ambos convertidos por Ignacio Ficcadenti- y tries de Luca Del Gobbo (45m.), Gino Zanoni (57m.) y un try penal (45m.) en el complemento, más una conversión de Manuel Santos.

Para Uni los tries llegaron vía Emiliano Robbiani (3m.) y Milton Bianchi (40m.) en la primera etapa y Cristian Torresi (77m.), con el que privó a Las Palomas de conseguir el punto bonus.

Por su parte El Nacional ganó en su visita a Santa Rosa RC 38 a 24 (6-3 en tries), en choque dirigido por Joaquín Lobato (Sur).

El tackle de Milton Bianchi (Uni) sobre Ignacio Ficcadenti llegó justo para anular la chance clara de try. Llega Manuel Ocampo.

Como tendrá fecha libre en la próxima y perdió frente a Sportiva y Argentino, el premio a su resultado de hoy fue salir de la zona de repechaje (lo jugarán el 4º y 5º). Aunque para evitar este partido y acceder en forma directa a semifinales, deberá esperar una derrota de Universitario ante Santa Rosa. O un triunfo sin punto bonus, ya que el celeste le ganó el partido entre sí (29-24).

Santa Rosa RC, equipo que una vez al mes es preparado por Nicolás Fernández Lobbe, aspira ahora a ganarle en la última a Las Pirañas para quedarse con la localía en el repechaje.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva, 14; 2º) Argentino, 10; 3º) El Nacional, 9; 4º) Universitario, 5 y 5º) Santa Rosa RC, sin puntos.

Próxima fecha (19/5): Sociedad Sportiva-Argentino y Universitario-Santa Rosa.