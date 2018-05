Categorías Zonales: repasá los resultados de las clasificaciones

Con más de 60 máquinas en pista, las Categorías Zonales afrontaron con éxito la jornada clasificatoria correspondiente a la tercera fecha del campeonato 2018, con sede en el Autódromo Ciudad de Viedma.

La programación, de la que no forma parte el Turismo Promocional Standar, es fiscalizada por la Federación Regional N°3 del Sudoeste y animada por el resto de las categorías de la región.

Federico Zurman (Sport Prototipos), Mauro Ficcadenti (Turismo Regional), Jorge González (Fórmula 3CV), Marcos Lecomte (TC del Sudoeste) y Juan Aranega (GTC), fueron los hombres que dominaron las respectivas tandas cronometradas.

Vale aclarar que a excepción del Sport Prototipos y la Fórmula 3CV Tipo 1.4 (compiten en el trazado menor), las divisionales utilizan el circuito extenso, de 3248 metros.

El TPS, por su parte, se pondrá al día con el calendario el próximo fin de semana, cuando se presente en el Autódromo Ciudad de Pigüé.

La propuesta competitiva de mañana en la capital rionegrina, comprenderá un total de 10 finales, distribuidas en dos tandas de carreras.

No cambia la racha

¡Para el olvido!, el inicio de temporada del bahiense Cristian Valencia (Ford) en el campeonato del Supercar Pampeano.

El ex volante de TC Pista, quien todavía no pudo sumar unidades en lo que va del certamen, no registró tiempo en la clasificación de la tercera fecha con disputa en Toay (La Pampa).

Mañana, Valencia afrontará la primera final desde el fondo de la grilla de partida.

Clasificaciones

**Sport Prototipos: 1) Federico Zurman, 1m 00s 183/1000; 2) Ezequiel Galante, a 125/1000; 3) Martín Zabalegui, a 866/1000; 4) Cristian Cavalli, a 1s 070/1000 y 5) Kevin Negreiro, a 1s 368/1000.

**Turismo Regional Clase 2: 1) Mauro Ficcadenti, 1m 30s 992/1000; 2) Gustavo Dorsa, a 153/1000; 3) Rodrigo Fernández, a 209/1000; 4) Augusto Rochet, a 250/1000 y 5) Imanol Bizet, a 358/1000.

**Fórmula 3CV Tipo 1.4: 1) Jorge González, 1m 09s 017; 2) Antonio Mateos, a 361/1000; 3) Darío Rausch, a 480/1000; 4) Lucas Laguzzi, a 950/1000 y 5) Fernando Curetti, a 1s 333/1000.

**TC del Sudoeste: 1) Marcos Lecomte, 1m 27s 976/1000; 2) Ezequiel Albero, a 174/1000; 3) Franco Tarantino, a 537/1000; 4) Gastón Piazza, a 872/1000 y 5) Franco Venchi, a 926/1000.

**Gran Turismo de la Comarca: 1) Juan Aranega, 1m 34s 647/1000; 2) Gian Marco Recchi, a 187/1000; 3) Enzo Marti, a 1s 133/1000; 4) Nicolás Pizzarro, a 1s 248/1000 y 5) Hernán Mayer, a 1s 265/1000.