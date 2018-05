Turismo Nacional: el bahiense Sebastián Pérez no da pie con bola

Continúan los maleficios para Sebastián Pérez (Onix), en el campeonato 2018 de la Clase 2 de Turismo Nacional. La mala racha de roturas también acompaña al bahiense en Parque Centenario (Neuquén), sede de la cuarta fecha del año.

Todo estaba dado para que el crédito local redondeara un muy satisfactorio sábado, con el 3° puesto en la tercera y última batería de la jornada, la cual se adjudicó, de punta a punta, Julián Leppahille (Etios).

Sin embargo, a dos giros del banderazo a cuadros, la ingratitud de los fierros volvieron a dejar a Seba a pie (viene de abandonar las últimas dos carreras) y desafectado de la programación.

"Pastori (Juan Pablo) pisó la cuerda interna en la curva 1° y me tiró todas piedras de la banquina al auto, rompiendo el tejido que cubre el radiador. Empecé a perder aceite, y en una curva se rompió una biela; ahí tuvimos que abandonar. Decidimos no colocar el motor muleto, porque la racha negativa es muy grande y no queremos seguir rompiendo", contó Seba, quien ya emprende regreso a la ciudad.

Además de Leppahille, también resultaron vencedores de las series Gerónimo Nuñez (Nissan March) y Juan Ortega (Nissan March), ganadores de la primera y segunda, respectivamente.

En la Clase 3, en tanto, el villalonguense Adrián Percaz (Focus) realizó un satisfactorio trabajo en la prueba de clasificación, al ubicarse 13°, a 1s 137 milésimas de Mariano Werner (Fiat Tipo).

“Podríamos haber estado un poco mejor. En la segunda vuelta lanza venía bajando dos décimas el mejor tiempo, pero en la segunda curva se me cortó el pedal del acelerador y hasta ahí llegamos. Una lástima, porque podría haber quedado más adelante”, contó Percaz.

Ello le aseguró al Paisanito, el 5° cajón de partida para la primera serie de mañana, a disputarse desde las 9. Luego, desde las 13:30, irá la prueba central.