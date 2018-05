Disparó a una peluquera, golpeó a otra y escapó sin robar nada

Una mujer fue herida ayer de un balazo en la pierna y su compañera de un culatazo en la cabeza durante un confuso intento de robo de un hombre enmascarado, que huyó sin llevarse nada, en una peluquería del microcentro de San Salvador de Jujuy.

El violento episodio tuvo lugar este viernes alrededor de las 15:40 en la "Peluquería Venus", ubicada sobre calle Balcarce al 100.

Una de las mujeres heridas se encuentra internada en el hospital "Pablo Soria", luego de recibir un disparo de arma de fuego en la pierna.

Ramón Adera, propietario del comercio en diálogo con la prensa dijo que "habían dos peluqueras trabajando e ingresó un tipo encapuchado con un arma de fuego y le pegó directamente un culatazo en la cabeza a una de la chicas y a la otra le pegó un tiro".

"Gracias a Dios está bien, está internada en el hospital. La verdad que no entendemos nada, es la primera vez que nos pasa en casi 50 años que llevo como comerciante. En la peluquería no hay cosas de importantes valores, como para venir a hacer un robo de este tipo", dijo el hombre.

"El hombre entró, disparó el arma y se fue sin robar nada", agregó.

En otro tramo de su relato, Adera manifestó que algunos vecinos que lograron ver alguna secuencia del hecho, el atacante llegó en complicidad de otra persona y luego de protagonizar el violento hecho, huyeron en dirección a la Avenida 19 de Abril. Sobre la calle, hay una cámara de seguridad del edificio y otras cámaras de vecinos habrían captado las imágenes del momento de la llegada y posterior huida de los delincuentes.

Es por eso que el ayudante fiscal Juan Luis Sorbello como primera medida solicitó la grabación de esa secuencia y derivó la investigación a la División de Robos y Hurtos de la Brigada de Investigaciones.

"Pensamos que el hombre entró a robar y no pudo lograr su cometido, otra explicación no hay. No tenemos problemas con nadie", dijo Adera.

Por otro lado se supo que la mujer que fue agredida en la cabeza, salió corriendo a la vereda a pedir auxilio para su compañera, corrió hasta las esquinas buscando a un efectivo policial.

La mujer que fue alcanzada por el proyectil, presenta una herida en la zona de la ingle, mientras que su compañera recibió un culatazo a la altura de la sien, pero no fue necesario ser trasladada al nosocomio, pero si tuvo que ser contenida emocionalmente por el personal profesional del Same, debido al estado de "shock" en el que se encontraba. Los efectivos de la Seccional 1° intervinieron en primera instancia, al igual que los efectivos del Cuerpo de Radiopatrullas. (NA)