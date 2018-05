El enojo de Marcelo Tinelli por el precio de la lechuga: "Sin palabras"

En algunas verdulerías porteñas el precio de la lechuga alcanzó cifras impensadas, tal es así que hasta el propio conductor Marcelo Tinelli se vio sorprendido.

"180 pesos el kilo de la lechuga. Sin palabras", publicó hoy en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a los precios mientras escuchaba a Luis Novaresio en su programa Novaresio 910.

Lo hizo en su auto cuando llevaba a sus hijos a la escuela. Además compartió notas periodísticas de medios económicos referidas al incremento de la lechuga.

Llevando los chicos al cole. Escuchando al amigo @luisnovaresio en @radiolared . 180 pesos el kilo de lechuga. Sin palabras. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 11 de mayo de 2018

Entre los numerosos comentarios que recibió por su tuit, Tinelli destacó aquel que realizó la periodista de La Nación Dolores Mitre. "No hay que generar pánico ¡Viene lloviendo hace un mes! Toda verdura de tierra se pudre, y es muy posible que no se consiga", precisó Mitre, indiciando que las pérdidas que sufren los productores por las inundaciones se traslada a los precios.

Perdón comentario por el tema de la lechuga ! Viene lloviendo hace 1 mes !!!!!!! Toda verdura de tierra se pudre , se inunda etc etc y es muy posible que no se consiga y si se consigue estará un poco cara por las pérdidas de los productores !!!!!! — Dolores Mitre (@DoloresMitre) 11 de mayo de 2018

Pero minutos antes, cuando la periodista le había pedido no "generar pánico a la gente", contando que el jueves consiguió lechuga mantecosa a $58 el kilo (en un tuit que luego eliminó), Tinelli le había retrucado: "No entiendo. ¿Quién genera el pánico? ¿Mi tuit, el comentario de un productor cordobés que dijo eso, el análisis de Novaresio? Si alguien tiene miedo, no debe ser seguramente por el precio de la lechuga", le escribió, antes de despedirla.

Todo surgió tras la comunicación que Novaresio con el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, Juan Perlo, quien disparó: "Es una mala noticia para el sector que cobren el kilo de lechuga a $180 pesos. No se va a vender".

Y habló sobre la incidencia del factor climático: "Por las lluvias se quemaron las lechugas, los zapallitos, se pudrió todo. El kilo de la lechuga estaría 60 pesos. No hay que consumir si está tan caro". (Infobae)