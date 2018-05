Turismo Nacional: cambiar la suerte, el objetivo de Sebastián Pérez y Adrián Percaz

Ver la bandera de cuadros, el objetivo de la armada regional en la cuarta fecha del año de Turismo Nacional, a disputarse este fin de semana en el autódromo Parque Centenario de Neuquén.

Hasta el momento, la suerte del bahiense Sebastián Pérez (Onix) y el villalonguense Adrián Percaz (Focus) ha sido esquiva. Los inconvenientes mecánicos y los desafortunados sucesos de carrera fueron una constante en lo que va del certamen...

Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado 15 de abril en el Roberto Mouras de La Plata, sede del tercer capítulo, donde ambos debieron abandonar, por distintas circunstancias, en las respectivas finales.

"Estamos terminando de armar el auto y viendo cómo quedaron las cosas después del golpe de la fecha pasada. Recién pusimos el motor y la idea es probarlo en el rolo para ver cómo funciona todo. Vamos a ver, ojalá haya quedado todo bien”, se esperanzó Seba, quien desertó en la última final de la Clase 2 luego un fuerte golpe con Julián Leppahille y Luciano Bucci.

“El auto fue competitivo en las tres fechas, a pesar de todavía penar con la falta de motor. Si miramos el campeonato y los resultados, el balance es negativo hasta ahora”, agregó el bahiense.

Otro que no Más allá de haber partido desde boxes por el cambio de motor para la final de la divisional mayor, Percaz venía realizando una gran remontada.

De hecho, promediando la misma, el Pasanito debió sacar el auto de pista y abandonar por la rotuna de una manguera que causó mucha pérdida de aceite.

“Neuquén es un circuito que me gusta mucho, donde se necesita buen motor. Se trabajó mucho en ese sentido, así que creemos que vamos bien preparados para esta fecha. El chasis va bien y quedó demostrado. Si no rompíamos estábamos para un buen resultado. Tuve que largar último, pero así y todo venía 15°, para sumar buenos puntos. El auto va bien, el problema son las roturas”, reconoció el ex campeón de Clase 2.

¿Vuelve Pipkin?

Ante la consulta de “La Nueva.”, el bahiense Juan Pipkin, ausente de las últimas dos competencias por problemas personales, expresó tener la intención de concretar su retorno a la divisional mayor de Turismo Nacional.

“La idea es volver, aunque no en el equipo de Pablo Arana. Estamos tramitando otra cosa. Ojalá podamos estar este fin de semana”, contó Juan.

Horarios

Viernes:

**De 11:30 a 12:40, primer entrenamiento Clase 2.

**De 13:30 a 14:40, segundo entrenamiento Clase 2.

**De 16:00 a 16:50, clasificación Clase 2.

Sábado:

**De 9:40 a 10:50, primer entrenamiento Clase 3.

**De 12:00 a 13:05, segundo entrenamiento Clase 3.

**A las 13:30, primera serie de Clase 2 (6 vueltas).

**A las 14:00, segunda serie de Clase 2 (6 vueltas).

**A las 14:30, tercera serie Clase 2 (6 vueltas).

**De 15:00 a 15:50, clasificación Clase 3.

Domingo:

**A las 9:30, primera serie Clase 3 (6 vueltas).

**A las 10:00, segunda serie Clase 3 (6 vueltas).

**A las 10:30, tercera serie Clase 3 (6 vueltas).

**A las 12:30, final Clase 2 (16 vueltas o 35 minutos).