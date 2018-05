Este sábado y domingo se presentará DUBa en nuestra ciudad

Este fin de semana se llevará cabo en nuestra ciudad la segunda fecha del Torneo Nacional de Ascenso de básquet en sillas de ruedas.

La actividad tendrá lugar los días sábado y domingo en las canchas de Independiente y Velocidad y Resistencia.

Los partidos del sábado a la mañana tendrán lugar en el escenario de Italia 250; mientras que el resto irá en el Pedro Sánchez de Rondeau y Avellaneda.

Además del organizador, participarán de este cuadrangular los equipos de ADU (San Fernando), CROL (Rosario) y ADIAR (La Plata).

Programa de partidos

Sábado 12

**9:30: DUBa vs ADU

**11:00: ADIAR vs CROL

**18:00: ADU vs ADIAR

**19:30: DUBa vs CROL

Domingo 13

**10:00: CROL vs ADU

**11:30: DUBa vs ADIAR