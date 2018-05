El mediocampista de Huracán Israel Damonte criticó hoy las declaraciones del entrenador de Independiente, Ariel Holan, quien expresó estar "preocupado" por el partido del sábado donde se pondrá en juego una de las plazas para la próxima Copa Libertadores de América.

"No me pareció bien el comentario de Holan. Boca nos va a querer ganar", aseguró Damonte, uno de los pilares de la campaña que realizó el equipo dirigido por Gustavo Alfaro que pelea con Independiente, Racing Club y Talleres por uno de los dos cupos que quedan para el certamen continental.

El "Globo" recibirá al flamante campeón de la Superliga Argentina el sábado desde las 11 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y seguramente enfrentará a un equipo alternativo, ya que Boca se jugará el próximo miércoles la clasificación a los octavos de final de la presente Copa Libertadores ante Alianza Lima, como local.

"La gente de Independiente tiene que gastar energías en el partido y no en ensuciar la cancha", agregó el ex Estudiantes de La Plata en declaraciones a radio El Mundo (AM 1070).

"Ningún jugador de Boca va a ir para atrás para que Huracán se clasifique a la Libertadores. Siempre confío en los futbolistas porque nadie quiere perder", afirmó el saltense Damonte. (Télam).