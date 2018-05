Cómo funcionan los servicios durante el Día del trabajador

La Municipalidad anunció cómo funcionan los servicios para hoy durante el feriado del Primero de Mayo, en el que se conmemora el Día del Trabajador.

Municipio de Bahía Blanca

No habrá atención al público ni se podrán efectuar trámites administrativos en ninguna de sus dependencias.

Transporte público de pasajeros

Habrá servicios entre las 7 y 20, con frecuencias de días domingo.

Residuos domiciliarios

No se brindará el servicio nocturno matutino correspondiente al día 1°. La actividad se reanudará por la noche.

Parquímetros

No se realizarán controles en el uso del sistema. No obstante se deberán respetar los sectores no permitidos, zonas reservadas, paradas de ómnibus y carriles preferenciales.

Hospital Municipal

Atenderá, únicamente, el servicio de emergencias.

Cementerio

No habrá atención ni sepelios. Las puertas de la necrópolis estarán abiertas para visitas desde las 8 hasta las 17.

Mercado Municipal

Permanecerá cerrado.