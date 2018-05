Retuvo a un menor que quiso robarle: “Ese chico tuvo suerte y espero que le sirva de lección”

Pablo Rossi tiene 74 años y hace casi 40 años que vive en Fuerte Argentino al 500 donde esta madrugada frustró un robo en su casa tras agarrar a un menor que intentó robarle 4 sillas del patio.

“Ese chico tuvo una gran suerte y espero le sirva de lección”, le dijo Rossi a LU2.

El jubilado, que es instructor de tiro en Bahía y en el Renar, tiene portación de arma así que no dudó en agarrarla.

“Cómo no puedo dormir por los ruidos, saqué al perro afuera y al ratito escuché un ruido en la puerta pero no era la forma que siempre me pide de entrar y me llamó la atención”, contó Pablo.

“Vi a un hombre que se llevaba 4 sillas del patio de adelante, lo agarré de los pelos, lo dominé y le mostré el arma”, detalló y agregó que le avisó a su mujer que llame a la policía y lo retuvo hasta que llegaron.

Mientras, desde el otro lado de las rejas 4 o 5 chicos le gritaban que lo soltara.

“Sufro de muchos problemas de salud y ya tengo una edad en la que no le puedo preguntar qué estás haciendo porque no aguanto una pelea”, afirmó.

Rossi le atribuye todos los problemas al boliche El Reino, que está casi pegado a su casa.

“Es imposible vivir. Ese boliche tiene que desaparecer. Es el que más menores acepta y les vende alcohol y terminan pasando estas cosas”, cerró.

Y además se quejó de la suciedad que le dejan.

“Siempre tiran botellas, preservativos, vomitan, orinan. Todos los fines de semana lo mismo”, señaló. (La Nueva. y LU2)