Parquímetros: en más de 10 cuadras todavía no se pueden hacer multas

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

El lunes 19 de marzo, después de dos meses fuera de servicio y por ende sin multas, los parquímetros de nuestra ciudad volvieron a funcionar, aunque esta vez a cargo de la firma Exo.

Sin embargo, pese a que ya pasaron tres semanas, en uno de los nuevos sectores de zonas ampliadas el estacionamiento aún sigue siendo gratuito porque faltan los carteles que advierten que el mismo es medido y pago, y la presencia de los mismos es condición necesaria para poder emitir multas.

Se trata de uno de los sectores más alejados al microcentro, que por cierto es uno de los que cuenta con menos vehículos.

Las calles 25 de Mayo y Thompson son el límite de la zona delimitada, pero tanto sobre las mismas como sobre otras, por caso Pueyrredón, Undiano, Villarino, Darregueira y Berutti, en diferentes cuadras, se observan los tótems de cobro –con bastante distancia entre uno y otro-- pero ningún cartel.

Con respecto a eso, los vecinos y comerciantes del sector consultados explicaron que en la mayoría de los casos, si bien los automovilistas no están seguros de si el sistema está funcionando o no, ante la duda deciden estacionar fuera de las cuadras pagas.

Desde la Municipalidad aclararon que la demora en la colocación de la cartelería en esa zona se debe a que no llegaron los vinilos con los que confeccionan los mismos y que todavía no hay certezas de cuándo llegarán.

Mirta, comerciante de Thompson y 25 de Mayo, comentó que “todavía estamos estacionando como siempre, porque cuando fui a hacer la tarjeta nueva me dijeron que si no hay cartel no corre la multa”.

Y agregó que la ampliación de la zona que en un corto plazo la afectará “no me parece correcta, porque ya bastantes impuestos tenemos que pagar como para ahora tener que pagar por estacionar acá tan lejos del centro”.

Alberto, propietario de una distribuidora de 25 de Mayo al 500, la primera cuadra no paga del sector, opinó que “la gente ya empezó a venirse para acá, antes estábamos re tranquilos”.

“Esto es una distribuidora y necesitamos el espacio, encima pedí que me dieran la zona de carga y descarga, y me la rechazaron”.

Mónica, almacenera de Undiano al 400, sostuvo que “los vecinos no estacionan porque todavía no saben, entonces ante la duda no se arriesgan. Ven el tótem en la esquina pero no hay carteles de medido y pago”.

La mujer antes ofrecía el servicio de carga de crédito de la tarjeta Bahía Urbana, pero por cuestiones técnicas la empresa ya no se lo permite.

“Antes teníamos el servicio, que era con un posnet, pero ahora nos exigen una computadora que tiene que ser nueva y no nos la dan ellos, la tenemos que comprar nosotros. Encima con esto tenés cero ganancia, pero uno lo quiere tener porque el cliente te lo pide, encima no hay gran cantidad de puestos de carga, la gente tiene que irse hasta el centro. Vinieron hace 10 días, ‘cuando tenga computadora avisanos’ me dijeron”, explicó.

El gerente operativo de Bahía Transporte Sapem, Federico Harfield, mencionó que “es cierto que ahora tienen que tener una computadora, eso se debe a que antes había un posnet que funcionaba con conexión de teléfono celular y se generaban muchos problemas cuando no había buena señal y eran más reclamos que otra cosa”.

“Entonces –agregó-- decidimos que cada comercio adherido tiene que tener una computadora y conexión a internet, nosotros conectamos el lector directamente a la computadora y nos aseguramos de que no haya errores. El único requisito es que la computadora tenga la última versión del navegador Google Chrome, algo que actualmente cualquier máquina promedio tiene”.

“Hoy funcionando sin ningún problema tenemos 20 comercios, y además unos 70 contratos firmados con otros a los que les vamos agregando el sistema a medida que vemos que tienen la computadora e internet. Hay que tener en cuenta que antes la Bahía Urbana también servía para el colectivo, por lo que un montón de comercios de la periferia tenían el sistema de carga de crédito pero ahora ya no lo quieren porque la gente carga para parquímetro más que nada en el centro”, agregó Harfield.

Con respecto a la ganancia que queda para los comerciantes, el gerente operativo de BTS explicó que es del 1% de cada carga, que sigue siendo la misma comisión que antes y que es un poco más que la ganancia que deja SUBE a los comerciantes.

Estacionar el auto en el centro: $6.600 por mes

Seguramente nadie se inclinará por esta opción, pero si alguien lo hiciera, dejaría cada mes una importante porción de su sueldo en estacionamiento. Tomando como referencia la Zona A, es decir la más céntrica, y una jornada laboral de 8 horas multiplicada por 23 días hábiles que puede llegar a tener un mes, la suma que un automovilista debería abonar cada mes para estacionar su auto en la calle sería de $6.601.

Esto surge de que, dentro de la jornada paga que se extiende de 8 a 20 horas, los primeros 60 minutos en la Zona A cuestan $19,40, los segundos 60 cuestan $26,76 y a partir de la tercera hora y las que le siguen el valor asciende a los $40,14.

La otra opción para aquellos que se acercan a su trabajo al centro en auto es dejarlo en una cochera, cuyos precios para horario diurno parten en promedio de los $1.500 mensuales.

Aunque claro está, según se dijo desde la Municipalidad en muchas oportunidades, el objetivo de estas medidas –ampliar las zonas hasta a 1.700 metros de la plaza Rivadavia y llevar la hora a los cuarenta pesos-- es desalentar el uso del auto en el micro y macrocentro y optar por el transporte público, el cual consideran que funciona cada vez mejor y es apto para satisfacer la demanda de los trabajadores bahienses.

Por citar otro ejemplo, a quienes trabajan o viven –estos están exentos tres horas por día-- en la Zona C, es decir la más alejada y con menos comercios, dejar el auto en la calle 8 horas por día durante 23 días hábiles les costaría $3.860 por mes, es decir $2.741 mesos que en la Zona A, pero con menos cocheras a su disposición.

Comercios adheridos para cargar crédito

Estos son los 24 locales –la lista se va actualizando-- donde pueden cargar crédito aquellos que ya posean la tarjeta o donde pueden comprar horas de estacionamiento quienes no la posean, por ejemplo turistas o visitantes:

Alsina 19, Av. Colón 20, Av. Colón 96, Brown 98, Brown 144, Brown 506, Chiclana 19, Chiclana 168, Chiclana 110, Donado 19, Estomba 158, Fitz Roy 131, Saavedra 2, Estomba 158, Brown 506, Donado 639, España 328, Donado 19, Chiclana 169, Soler 217, Zelarrayán 722, Las Heras 69, Mitre 110 y Alem 2300.

"Los que pasaban ya no frenan"

En el cuadrante sudoeste de la zona afectada por los parquímetros el límite es Terrada y Holdich. Allí, la opinión de los comerciantes aparece dividida. “Muchos todavía no saben si es medido y pago o no, vienen y preguntan hasta qué esquina llega. Comercialmente nos afecta a todos para mal, la gente ya no frena, el que venía de pasada por Holdich, por ejemplo, ya no se detiene”, aseguró Sonia, almacenera.

“Es una zona de barrio, ni siquiera hay cocheras. Nos planteamos hacer algún reclamo pero quedó en la nada porque por más que reclamemos, es como si no les importáramos”, agregó.

Daniel, de una casa de comidas ubicada en Terrada al 700 –primera cuadra gratuita-- comentó que hasta el momento a ellos no los afectó comercialmente la instalación de los parquímetros.

“Hasta el momento, si venís muy temprano podés estacionar, eso sí, si salís al mediodía, cuando volvés ya perdiste el lugar y tenés que irte mínimo dos cuadras, hasta Bravard o Charlone. Eso siempre hablando de nuestros autos particulares, para la distribuidora por suerte no nos afecta porque tenemos entrada y playón para los camiones”, sostuvo Juan, empleado en Terrada casi Juan Molina.

Precisamente en esa primera cuadra gratuita de Terrada, entre Holdich y Juan Molina la semana pasada se podía observar cómo estaba saturada de autos, al punto de tener ocupadas hasta las bajadas de los garajes.

En Patricios al 500 el panorama es prácticamente el mismo, solo que con más comercios. “Se vinieron todos los autos para esta cuadra, hay cada vez más, es un desastre. Hasta ahora los clientes se la rebuscan y paran donde pueden”, lamentó Nicolás, del comercio de Tucumán y Patricios.

Por su parte, tanto Jaquelina de una cerrajería también ubicada en Tucumán y Patricios, como Lorena, de una pañalera de Patricios al 500, opinaron que en sus locales todavía no repercutió comercialmente la llegada del estacionamiento medido y pago, y que la gente sigue prefiriendo frenar allí y no en centro, que sigue siendo más caótico.

“Los clientes ahora vienen los sábados a la mañana y se quejan, me dicen que no pudieron venir en la semana porque está lleno de autos. Aprovechan los sábados porque no están los doctores del HAM. Los clientes fijos vienen siempre, si es necesario estacionan en el garaje del vecino, que después viene y se me queja a mí”, cuenta entre risas Nicolás, propietario de una ferretería en Patricios al 500.

“Hicimos el trámite para tener zona de descarga pero no respondieron”

En 1994, cuando se implementó el sistema de estacionamiento medido la zona afectada era el microcentro. Sus límites eran Sarmiento, Lamadrid, Donado y Saavedra.

El 19 de marzo, las vías se transformaron en una nueva frontera. Alsina al 1000 es la flamante primera cuadra gratuita de ese sector, y en sus cruces con las calles Rincón y 3 de Febrero muchos comercios se están sintiendo perjudicados.

“Ahora está repleto de autos, la gente lo deja acá y se va caminando hasta 6 cuadras al trabajo para no pagar. Me da la impresión de que la gente todavía no entiende el sistema, a veces mirás para las cuatro esquinas de la cuadra en que estacionaste y no hay ningún tótem”, dijo un comerciante de Alsina y 3 de Febrero.

“Nos afecta porque hay clientes que quieren estacionar y no pueden, y nosotros necesitamos un punto de carga y descarga pero hicimos el trámite y todavía no nos respondieron. Llega el transporte con mercadería y al estar todo lleno de autos no pueden parar”, agregó.

Marilina, de la tienda de mascotas de la vereda opuesta, explicó que de la situación ya charlaron entre varios vecinos porque la economía no está muy bien como para que encima no haya espacio para que frenen los clientes.

“El principal problema es que los clientes no pueden estacionar cerca para llevar la mercadería, y el segundo es que es una esquina con dos curvas, los autos vienen rápido y como ni se respeta la ochava hay menos visibilidad y menos espacio”, agregó la joven.

“Los clientes no se quejan, pero las ventas aflojaron un poco. El peor horario es a la mañana,”, comentó Hernán, empleado de la verdulería de Rincón y Alsina.

“De 8 de la mañana a 6 de la tarde está imposible, ahora tenemos que dejar la camioneta a tres cuadras. La gente estaciona el auto a la mañana y lo deja 8 horas, siempre que pongan parquímetro en una cuadra los autos se van a correr a las que siguen”, afirmaron Néstor y Gustavo, fleteros de Rincón al 100.

“Acá costó siempre estacionar, ahora solo empeoró”

El último extremo de la ciudad bañado por los tótems es Paraguay y 12 de Octubre, a 200 metros del paseo de las Esculturas. Las “nuevas cuadras gratuitas” pasaron a ser, entre otras, Casanova al 600 y Florencio Sánchez al 600. Sobre Casanova, afirman los vecinos, ya era difícil estacionar debido a que hacerlo sobre la mano izquierda ya estaba prohibido.

“Ahora estaciona cada vez más gente en esta cuadra, pero como vecinos no nos afecta porque antes pasaba lo mismo. Siempre hubo muchos autos porque de la mano de enfrente estaba prohibido. A la mañana zafa, pero a la tarde entre el movimiento del club San Lorenzo y todos los que vienen al paseo a hacer actividad física se llena”, analizó Stella, vecina de Casanova al 600.

Elías tiene una peluquería en Casanova y Florencio Sánchez, y asegura que “si bien los clientes fijos siguen viniendo porque son de hace años, con los nuevos se está complicando porque se reducen los espacios, ahora tienen que estacionar a 2 o 3 cuadras. Se sobrecarga la zona de gente que viene a los gimnasios y a correr al paseo”, agregó el joven.

Gustavo tiene un lavadero canino en Florencio Sánchez metros antes de llegar a Casanova y asegura que la medida lo afectó comercialmente. “Ya me pasó lo mismo cuando atendía en Rondeau y Viamonte y el parquímetro llegó allá, trabajando en la vidriera veía como los clientes daban vueltas y vueltas hasta encontrar un lugar. Esto es un barrio y mi esposa cuando vuelve al mediodía para almorzar ya no puede estacionar ni en esta misma cuadra”, afirmó.

“Por suerte el grueso de mi trabajo es con turnos y la gente entiende, estaciona pocos minutos y sigue, pero los que antes paraban a comprar la bolsa de alimento, el shampoo o algo de ese estilo ahora prefiere ir a comprar a otro lado”, lamentó.

Lucas y Noelia atienden la verdulería de Casanova al 800, mano izquierda, a metros de Urquiza. “Los clientes están enojados con esto y con que no anda la aplicación. Cada dos por tres, ya desde antes, hacen multas porque no se puede estacionar de esta mano”, explicó Noelia.

“Termino de descargar la mercadería y tengo que correr urgentemente la camioneta, si no consigo acá enfrente doy vueltas a la manzana hasta conseguir algo relativamente cerca, pero ya dejarla en Urquiza es difícil y un peligro porque pasan muchos autos y tenés que tener cuidado de que no te la rayen”, agregó Lucas.

“Una merma en las ventas no notamos, pero sí que la gente viene de peor humor, los vecinos de Palihue nos dicen que directamente prefieren venir caminando”, coincidieron.