Pigüé: el centro de día Amanecer atraviesa sus horas más difíciles

En base a cuatro resoluciones de los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Bahía Blanca, la AFIP determinó el remate del Centro de Día Amanecer, de Pigüé, por una deuda total de 430 mil pesos.

El presidente de la institución, Néstor Giambartolomei, confirmó la triste noticia y afirmó que “no nos queda mucho por hacer”.

“No podemos comprometernos en una moratoria porque sabemos que es algo que no podemos pagar. Ya estamos pagando dos con débito automático, y no nos podemos comprometer a otro pago porque somos concientes de que no lo vamos a poder cumplir”, lamentó.

Al centro asisten 17 personas, de las cuales varios no cuentan con obra social . Allí permanecen desde las 9 a las 17, y reciben el desayuno, almuerzo y la merienda. En el lugar trabajan 11 personas, además de un equipo técnico compuesto por terapista ocupacional, psicóloga, nutricionista y médico.

Giambartolomei acotó que la institución tiene un déficit operativo mensual que el año anterior ascendía a 200 mil pesos, que “ hoy creo que debe ser algo más por los aumentos de tarifas, salarios y aumentos de todo”.

El 15 y 16 de abril llegará personal del Servicio nacional de Rehabilitación de Buenos Aires, para hacer una inspección del inmueble del Centro.

Si esa inspección resulta positiva “tenemos la documentación lista para lograr el ingreso de diez o doce concurrentes más, lo que generaría un mayor ingreso de dinero y a partir de ahí podríamos cumplir con todas las obligaciones”.Si no se soluciona la cuestión económica, la institución pigüense irá a remate judicial.