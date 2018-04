Para los empresarios, hay grandes diferencias entre lo local y nacional

El empresario Genaro García, miembro de la comisión de la Uciapa, dijo que el distrito está en marcha en cosas muy importantes.

"Desde nuestro punto de vista empresarial, se está teniendo en cuenta el crecimiento y desarrollo, como lo que ha ocurrido en Puerto Rosales, el proyecto de parque industrial, el camino de circunvalación que nosotros veníamos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, la remodelación del centro y tantas otras cosas que hacen fundamentalmente a la cuestión social, de participación ciudadana".

"Estábamos acostumbrados a un municipio que atendía la urgencia y las cuestiones más formales, pero no profundizaba en la cuestión social, en el vínculo entre las entidades, con otros distritos. Y vemos que este intendente (Mariano Uset) ha realizado una gestión que tiene que ver con todo eso".

Para la Uciapa ha sido importante. "Tuvimos el apoyo permanente. Y vuelvo a insistir en que los proyectos de los cuales nosotros hablábamos hace diez años y que no habíamos tenido eco, hoy por suerte lo tenemos.

En tanto a nivel nacional "la cosa no es tan así. Hay serias dificultades. A los empresarios nos toca resistir esta situación de aumento altísimo de costo, de funcionamiento, y un achicamiento del mercado interno. Es decir, celebro la acción del municipio y el trabajo de la gestión. En lo que corresponde a la actividad económica del país tengo grandes diferencias y dudas, y profundos temores de lo que pueda ocurrir".