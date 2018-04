Los cambios en la terminal se presentarían en el mes de mayo

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La obra de modernización de la terminal local "Doctor Ramón Ayala Torales" se inauguraría el 12 de mayo venidero, en los actos del día de la autonomía municipal.

El secretario de Obras, Ignacio Torrontegui, dijo a "La Nueva." que restan las tareas de emprolijamiento, la terminación de la cartelería, la colocación de las mesas, las sillas.

"Se realizará la licitación, a instancias de la secretaría de Gobierno, para que se pueda sacar a licitación el buffet que terminará de ordenar el tema. Faltaría la colocación de las plantas, la delimitación del estacionamiento y el acceso de los taxis para que no sea tan anárquico el flujo de vehículos adentro dado que se produjeron accidentes".

Puntualizó que la comuna, con sus propios recursos y personal, se encargará de asfaltar con hormigón la salida --se colocaron adoquines y se movieron-- para evitar así el costo excesivo de una licitación.

Destacó que los vehículos particulares no podrán salir más por la calle Mitre.

"El traspaso de Luiggi a Mitre será para los vehículos de pasajeros. El estacionamiento para los privados estará delimitado: con entrada y salida".

"¿Cómo quedó la terminal? Bien. Algunas cosas no me gustaron y se fueron subsanando. Lo importante es la comodidad. Apuntamos, como sucede en todo el país, a que la gente despida a un familiar y tomé un café. Eso genera trabajo y, además, es un punto de encuentro".

Dijo que el cielorraso acumulaba mucha mugre y los baños tenían caños que perdían, tachos colgando.

"Era una vergüenza para la afluencia de público. Tenemos baños nuevos, lugares nuevos, nuevas luminarias. Toda la iluminación es LED".

Torrontegui dijo que se instalarán televisores y se podrá observar la información de la entrada y la salida de los micros.

"Las cámaras de seguridad ya están puestas en el interior y en el exterior del edificio. Se están monitorendo. Faltan dos cámaras interiores en el sector de las boleterías".

Comentó que la oficina de Turismo funcionará en la terminal que tiene más de 600 metros cuadrados.

"Allí es donde se registra la mayor entrada y salida de gente que no es de nuestra ciudad. Puede saber lo que está pasando y brindar las ofertas turísticas que tiene el distrito".

"A la actual dependencia de Turismo, en la calle Alberdi, irá la OMIC u otra dependencia que necesite más espacio físico".