"En la planta de Absa se invirtió mucho y no se solucionó nada"

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La ONG Padres Unidos por el Medio Ambiente sigue muy de cerca lo que sucede con los trabajos de ampliación y modernización en la planta depuradora de ABSA.

"Es una obra histórica y que nunca se ha concretado. En esta ocasión, con la repotenciación de la planta pensábamos que podía mejorar algo, pero ya teníamos algunos indicios de que no iba a funcionar muy bien. Y así sucedió porque aparentemente todo lo viejo con lo moderno y sus adelantos técnicos no funcionan y la planta aún no se pudo poner a punto", dijo Nicolás Toledo, referente de la citada organización.



"Esto quiere decir que tenemos un problema bastante complejo porque los percoladores, como han cambiado el sistema de oxigenación, se secan, se transforma la bacteria degradante en mosca, sale afuera y, por ende, se produce el olor".

"Estamos a la espera de saber qué va a pasar. Hoy el tema es que no mejora nada, el olor sigue y se gastó mucho dinero. Nosotros habíamos planteado la alternativa de hacer una nueva planta, que hubiera sido lo ideal. Con todo lo que se ha gastado, se podría haber invertido en la nueva planta".

"Pero finalmente optaron por la repotenciación y no las nueva instalaciones y aquí tenemos los resultados. Tenemos el agravante que se repotenció para depurar más metros cúbicos, pero no se han desconectado los pluviales que están en los cloacales y viceversa. Estamos con eso todavía y seguimos contaminando la ría", denunció.



En cuanto a la relación que mantienen con el municipio, dijo que "nosotros hemos querido ayudar con todo lo hecho y dicho. Pero no se hizo absolutamente nada. Entonces ahora estamos con un grupo de vecinos para ver qué podemos hacer a nivel provincial, mediante una nota dirigida a María Eugenia Vidal. Pretendemos saber cuál es la información que ella tiene para saber si coincide con la realidad y para que se revea qué harán con la planta".

"Creo que no llega a la Provincia toda la información real. Sin echarle toda la culpa al municipio porque la Provincia y la empresa, desde La Plata, saben lo que está pasando también. Pero no sabemos qué datos tiene la gobernadora. Espero que de una vez se unifique la información, que se pueda poner a punto la planta o no, pero que algo se haga en referencia a esto".



"La verdad me llama la atención. No podemos en estos tiempos andar con ambigüedades. Hay que hacer las cosas como corresponde porque en definitiva lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los habitantes".

Sobre si es una utopía pensar en hacer una nueva planta alejada de la ciudad, consideró que no.

"Sobre todo en estos tiempos cuando existen cosas modernas, como por ejemplo las plantas modulares. Visité una en la Escuela de Suboficiales. Una persona se aproxima a unos diez centímetros y no se siente el olor. Es una planta super barata. Podría haber salido más barato que repotenciar la existente. Realmente es una lástima", comentó.

Características

La experiencia de los vecinos de la zona próxima a la planta

Día a día, cómo es vivir en el sector. "Con o sin calor ya es lo mismo. Hay olor casi siempre. La planta no está a punto. Algo le está faltando, algo funciona mal. Y creo que el olor lo vamos a tener siempre".

Diálogo. "Yo hablé con un ingeniero sobre las bacterias degradantes y fue muy sincero al decirme que olor habrá siempre, como indicando que no hay solución. Pero lo que a mí me interesa es que, ante esa información, se tomen las medidas pertinentes".

Por ejemplo. En este sentido, dijo que las actuales instalaciones de Absa "podrían funcionar como planta de bombeo hasta que se haga una nueva planta".

Moscas. "Si, hay. En los últimos meses mucho más. Ahora mermó un poco. En el verano eran muchísimas en el hall de las casas e incluso adentro. Cuando esas moscas entran al hogar hasta se pueden encontrar adentro de la heladera. Ahora con el frío se redujo la cantidad de moscas".



Radio abarcativo. "Los olores y las moscas llegan hasta seis cuadras a la redonda, según la velocidad del viento. Es mucho. Representa toda la zona central del barrio Ciudad Atlántida", dijo Toledo.