Superliga: "El que más sufre con la equivocación soy yo", dijo Facundo Tello

El árbitro bahiense Facundo Tello habló en el programa “Estudio Fútbol”, emitido por la señal de cable TyC Sports, y se refirió a su labor en el partido disputado entre Temperley y Lanus, que tanta repercusión generó post partido.

En dicho encuentro se produjeron varias situaciones polémicas y de fallos dudosos. La primera, cuando Tello omitió un manotazo de Ignacio Boggino a Lautaro Acosta; luego, una supuesta mano de Germán Denis que le permitió al gasolero empatar de penal sobre la hora.

"Los momentos de enojo cuando uno se siente perjudicado son entendibles, pero hay límites que se pasan que no están buenos", sostuvo el árbitro en relación a las declaraciones de Lautaro Acosta, que tras el partido habló muy enfurecido.

Sobre el penal sancionado agregó: "Sería muy necio querer justificar una decisión como la que tomé, pero la tomé con honestidad y eso me deja tranquilo. Cobrar algo que no existió es lo que más me duele, y desde ese punto de vista entiendo la bronca de la gente de Lanús”.

“El que más sufre con la equivocación soy yo, más allá que Lanus se haya perjudicado. Muchas veces puede pasar que por posicionamiento nos perdemos cosas, pero cobrar algo que no fue es muy doloroso”, cerró.