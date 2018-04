Joaquín Estévez, el golfista bahiense que construyó su camino en España

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

El tiempo hace que se vuelva un hombre vertiginoso, pero con la virtud de ser amable y profesional.

Da clases de golf durante casi 120 horas mensuales, siendo instructor del Golf Santander de Madrid, sede de la prestigiosa Escuela Jim McLean.

En algunos momentos semanales se hace lugar para entrenar como el jugador profesional que es, y que siempre llevará dentro, con sus actuales 33 años.

Hace alrededor de 25 años que conoce al golf, y hace 11 meses que es papá de Olivia, niña que le exprime valiosos instantes afectivos en su vida personal.

Él es el bahiense Joaquín Estévez, afincado en España desde hace 6 años.

Formado en los links del Club de Golf Palihue, el que le “ha dado todo”, Estévez fue promesa del golf nacional hace dos décadas atrás y rotunda realidad en 2011 al obtener el Tour de las Américas (en 2012 tuvo un paso por el PGA Tour, donde fue parte del Puerto Rico Open).

“Siempre busco estar ligado a la competencia, lo que verdaderamente fue lo que me hizo ser profesional, pero ahora estoy en otra etapa. Sí ligado a lo competitivo, pero en otra etapa, que tiene que ver más con la enseñanza. Estoy cómodo y contento porque al final siempre estoy en un club de golf”, expresó Joaquín.

El Golf Santander, y la Escuela Jim McLean, le abrió sus puertas en enero de 2013 y le permitió reformar su vida, con la pedagogía como factor primario.

“La Escuela de Jim McLean está aquí hace 12 años, es la única de Europa. Tiene un sistema de enseñanza muy reconocido en Estados Unidos, donde está la casa central. Hace dos años estuve prácticamente un mes en Miami para cerrar un poco la etapa de formación dentro de la Escuela --contó Joaquín--, trabajando con McLean, con Mariano Bartolomé”.

—¿Cómo es la enseñanza en España?

—Uno lo que intenta conseguir como entrenador es instruir a gente de alto nivel, profesionales o amateurs muy buenos, aunque también es un poco más difícil. En España, a los mejores jugadores se los lleva la Federación de Madrid, con su cuerpo técnico, y trabajan allí.

“En lo cotidiano, acá manejamos mucho lo que es la figura de alumno semanal o quincenal. En Estados Unidos funciona diferente”.

—¿Cómo es el sistema de la Escuela Jim McLean?

—Entre varios puntos importantes se destacan tres. Uno, las instalaciones. Siempre están en clubes de primer nivel y con la última tecnología, la misma que va a poner Topi (Torcuato Girotti) en Palihue –-ver aparte--. Otro punto relevante son los instructores. No solamente que además de estar formados y permanentemente reciclados en el sistema de Jim McLean, la mayoría son todos jugadores profesionales, algo que es un plus. Y la última característica, y creemos la más importante, es que los alumnos se van contentos de la Escuela, aprenden y se divierten.

Una vida diferente

—¿Extrañás Bahía Blanca?

—Sí, claro. Viví toda la vida en Bahía. Más allá de que viajé mucho por jugar al golf, sí, extraño. Tengo toda mi familia, mis amigos; extraño el club y su vida allí.

—El estar en el club...

—Sí, eso acá no existe. Por ejemplo, cuando se jugaba el Masters de Augusta, yo me iba con mis amigos al club a verlo por televisión. Eso acá no se da, hay televisor pero no lo prenden para esas cosas. No existe tomar una gaseosa en la cantina...

—Las personas llegan, se entrenan y se van...

—Exactamente.

Una buena dosis de todo lo que extraña podrá disfrutar seguramente Estévez cuando regrese a su ciudad para contarles a muchos cómo triunfa en otra.

Actividad en Palihue

El Club de Golf Palihue recibirá el próximo viernes a la clasificación interior del torneo internacional Ford Invitational.

La cita, a jugarse a 18 hoyos medal play, otorgará plazas para ser parte de la gran final, en Buenos Aires, con todos los gastos pagos.