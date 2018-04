"La Policía lo agarró a Matías y le dijo: 'Si no aparecen los que la mataron, te venimos a buscar a vos'"

La suegra del joven detenido por el crimen de Agustina Bustos denunció hoy que la policía lo agarró a Matías Moreno en la calle la noche del hecho y le dijo que si no aparecían los que la mataron, lo venían a buscar a él.

Cristina contó que vinieron a allanarle la casa para buscar ropa de Matías y se la dejaron toda revuelta.

“Vinieron a buscar un chupín nevado, una remera rosa (que no usa remera rosa y no estaba acá) y una par de zapatillas de marca pero no encontraron nada”, detalló a La Nueva..

La mamá de Daiana, la novia de Matías Moreno, detalló qué hizo esa noche el joven detenido.

“Ese día fue al centro a comprarse unas zapatillas con su mamá cuando salió de trabajar (es albañil), le agarró un dolor de muelas, fue a un kiosco del barrio a comprarse algo y volvió a la casa”, señaló.

Cristina explicó que la mamá de Matías y sus dos hermanos están ahora en su casa porque tienen miedo de que le prendan fuego la casa.

“Lo están acusando injustamente. Pongo las manos en el fuego por Matías, es un pibe bueno y no tuvo nada que ver”, cerró.