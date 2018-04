Carlos Funes Derieul: el santafesino que le dio la historia al distrito

Corrían los últimos días del frondizismo gobernante en el país y los meses finales del intendente “ucrista” Raúl Loydi cuando, en 1962, se radicó definitivamente en Coronel Dorrego el doctor Carlos César Funes Derieul, considerado como el “padre de la historia de los dorreguenses”.

Nacido en Santa Fe de la Vera Cruz el 23 de mayo de 1931, residió en esa capital provincial durante todos los años de su formación académica. En 1956, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral.

“Tal vez siguiendo aquel principio de Ortega y Gasset de que ‘la patria es el lugar donde nacen los hijos’, es que el gran ‘Gordo’ Funes nunca fue un santafesino en Dorrego sino, vaya paradoja, contradicción o ‘falso dato histórico’, un dorreguero nacido en Santa Fe”, reflexionó el profesor de Historia Fabián Enzo Barda, para mucho el discípulo de Funes en eso de bucear en el pasado de este distrito.

Casado con Carmen Elena Dolores Casal, hija del recordado médico Carlos Casal Varela, tuvo dos hijas, María de los Dolores y María de las Mercedes, y un nieto, Carlos Alfredo.



“La pasión por la historia pudo más que su formación en derecho. Por el desinterés demostrado por lo material, por la enorme vocación demostrada en todas las investigaciones que encabezó, y por los cientos de artículos que publicó en la prensa regional y nacional, así como en la casi decena de libros que editó, podemos afirmar que era un historiador que vivía de abogado”, destacó Barda.

Recordó que sus primeros trabajos de investigación histórica de temas locales y regionales lo llevaron a especializarse en temas cartográficos, sobre todo cartografía antigua, pero la amplísima obra y los más de 90 tomos de documentación reflejan la intensidad de sus investigaciones, que abarcan los más variados temas, desde los políticos, económicos y sociales hasta la vida cotidiana de los dorreguenses.

El reconocimiento le llegó desde los más variados ámbitos. Fue miembro de la Junta de Estudios Históricos de Tandil (1975), de la Academia de Estudios Históricos de Dolores (1979), del Museo Histórico de Bahía Blanca (1981), de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Buenos Aires (1983), de la Sociedad Argentina de Historiadores (1986), de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe (1987). En 1984, recibió el Premio Reafirmación Histórica, otorgado por la municipalidad de Bahía Blanca.

Activo participante en los congresos de historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires (la mayoría como expositor), recibió un galardón que lo pinta de cuerpo entero: desde el año 1972 hasta su fallecimiento fue director ad honorem del Museo Regional de Coronel Dorrego.

“Nueve años le llevó, desde su llegada a este costado de la pampa, publicar la obra más importante de la historia dorreguense. En 1973, vio la luz Historia del partido y localidad de Coronel Dorrego en el siglo XIX,1832-1900, un libro de 356 páginas en el que se compendia exhaustivamente los orígenes del pago de Dorrego y su historia hasta entrado el siglo XX”, dijo Barda.

“Sin dudas, el valor de Funes fue que metió la mano en la tierra y extrajo la historia, ya que hasta ese momento no había ninguna historia o reseña publicada. A partir de él, el pasado de los dorregueros comenzó a tomar visibilidad y trabajo en ello hasta el fin de sus días”, reflexionó.

Funes no escatimaba ningún esfuerzo, desde los económicos hasta los personales. Una anécdota puede ilustrar su pasión: el doctor Fernando Barba, director del Archivo de la Provincia de Buenos Aires durante décadas, contó alguna vez que lo veían llegar los viernes por la tarde con su maletín, su pipa, sus habanos, algún chorizo seco, pan y queso casero; cerraban el lugar y Funes quedaba en su interior. El lunes, cuando lo abría nuevamente para empezar otra semana, el Gordo se subía a su Chevy azul para volver a Dorrego.

“Dorrego no olvida a Funes y no se puede permitir olvidarlo. En abril de 1998, víspera de una nueva celebración del aniversario de la ciudad, el Concejo Deliberante local aprobó la ordenanza 1.618 por la cual se designa con el nombre de Doctor Carlos Funes Derieul al Museo Regional de Coronel Dorrego”, destacó.

Hincha de Colón en Santa Fe y de Ferroviario en Dorrego, llegó a presidir a esta institución local. Fue el alma máter, motor y referente de los festejos, en 1987, del centenario de la creación del Partido de Coronel Dorrego, una celebración amasada durante meses que se constituyó en una de las más importantes celebraciones populares, tal vez la más convocante y participativa que tuvo el distrito en sus 128 años.

El destino no le permitió ver publicada su última obra, ya que Carlos Funes murió el 14 de noviembre de 1993. En abril de 2003, se presentó en Dorrego y en Bahía Blanca su trabajo póstumo, escrito junto a Rodolfo Casamiquela y José P. Thill, denominado Provincia de Buenos Aires–Grafías y Etimologías de los Topónimos Indígenas.

“La pipa y el habano como sello indiscutible de una figura que trasciende los límites de ser ‘el historiador del pueblo’, referencia ineludible de una pasión puesta al servicio de su comunidad”, completó Barda. (Agencia Coronel Dorrego)