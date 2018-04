"Mi hija está muerta y no es justo que el delincuente esté vivo", dijo el papá de Agustina

El padre de Agustina Bustos, la chica de 19 años asesinada en el barrio Rucci, habló hoy y dijo que lo único que pretende "es que se llegue a saber qué fue lo que pasó", luego de que la causa diera un giro inesperado con la detención de un mayor y la posible desvinculación de los 3 menores acusados.

"Yo a la justicia la defino por lo que es justo, y lo injusto es que mi hija está muerta y no es justo que el delincuente esté vivo", le dijo a La Nueva. Eduardo Bustos.

Bustos explicó que aún no tiene novedades sobre el avance de la causa pero contó que el comisario de la comisaría Sexta de Villa Rosas, Pablo Semino, mantuvo una reunión privada con él y le aseguró que lo iba a mantener al tanto del tema.

"[El comisario] me habló como un hermano. Él como padre y a mí como hermano. Tengo que agradecer el trato que tuvo y se ve que es gente de bien. Fue una conversación muy privada de padre a padre y poniéndose en mis zapatos.

La aparición de nuevos testigos que apuntaron a un mayor de 18 años dio un vuelco a la causa. Se trata de Matías Moreno, que actualmente se encuentra detenido.

Eduardo escribió en los últimos días un mensaje dirigido al presidente Mauricio Macri y otros gobernantes que se viralizó a través de las redes. Después, tuvo una comunicación con funcionarios locales y le afirmaron que están trabajando en el tema.

"Tuve comunicación con el intendente [Héctor Gay] y el secretario de Seguridad [Emiliano Álvarez Porte] y me dieron muchísimo apoyo. No puedo decir nada de ellos porque me demostraron que están trabajando, pero de todas maneras les pedí que sigan haciéndolo", contó.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también se refirió al caso de Agustina y aseguró que investigan el accionar policial.

"No leo muchas noticias pero me enteré que la Gobernadora quería verme, y yo siempre digo que la puerta de mi casa está abierta para cualquiera", concluyó Eduardo, que a su vez afirmó que no le interesa de qué color político sea la persona, porque el siempre le abre la puerta de su casa a cualquiera.