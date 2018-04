Asumió la nueva jefa Departamental en Tres Arroyos

Desde el viernes una mujer es la máxima autoridad policial de Tres Arroyos. La comisaria inspectora Sandra Elizabeth Roncallo asumió la titularidad de la Jefatura Departamental Tres Arroyos y se transformó en la primera exponente del género que tiene a su cargo la responsabilidad total de aquella jurisdicción.

Luego de firmar el acta de asunción ante la presencia del comisario general Gustavo Maldonado, la reemplazante del comisario mayor José Luis Agüero, a quien se lo trasladó a la Superintendencia de Seguridad Interior Región Sur, Roncallo se refirió a su condición de mujer y a la responsabilidad que asumió.

“Pienso que para las mujeres es algo muy significativo. Cuando ingresé era casi imposible alcanzar estos puestos. Esto nos está dando una idea de que está cambiando la sociedad y que las mujeres podemos llegar a cumplir funciones importantes, que tenemos capacidad para poder generarlas al llegar a esa función. Llego a este cargo gracias al concepto de los jefes que he tenido”, dijo Roncallo.

Con 52 años, madre de tres mujeres de 23, 24 y 26 años, Roncallo confía en terminar su carrera en Tres Arroyos, objetivo para el que le restan dos años de trabajo.

“Este es un nuevo desafío por la función y por el hecho de que tengo que conocer al personal, a la población, a los medios. Llego con muchos de trabajar. En mi carrera siempre trabajé, así que ese es mi compromiso. Hacer el último esfuerzo porque ya son los finales de la carrera de uno”, comentó antes de subrayar que es la única de su familia en elegir este camino y concluirlo.

"Recuerdo que era chica y decía que iba a ser policía. Mi papá fue policía un tiempo y después pidió la baja. Pero no fue eso, yo desde chica siempre dije que iba a ser policía. A esta altura, que ya llevo 30 años, estoy muy contenta. Amé mucho mi carrera y la sigo amando”.

“Sé lo que pasa en Bahía”

Al asumir la titularidad de una jefatura cuya jurisdicción es vecina de Bahía Blanca, Roncallo aseguró conocer la manera en que hoy la policía debe luchar con una combinación de inseguridad, narcotráfico y violencia de género.

“Me enteré de los casos que hubo en Bahía Blanca en estos días. Desgraciadamente la inseguridad se palpa en todos lados y en estas ciudades chicas, vengo de una así también, se nos hace muy difícil lograr entender que la inseguridad va avanzando. Será cuestión de enfrentarla, combatirla y seguir adelante para que sigamos ganando nosotros, la gente de trabajo y la ciudadanía”.

Sobre la violencia de género, la mujer afirmó que “es un compromiso que hoy debe asumir toda la sociedad. Tristemente es algo que cada día se conoce más. No es que antes no existía, sino que no se sabía, no se hablaba".

"Hoy sale a la luz y quizá la mujer se anima a hablar. Es muy difícil esa lucha que tiene la mujer en el tema de la violencia para salir adelante. Nosotros mismos, en nuestra institución, tuvimos que hacer un giro en la mentalidad, ver a la problemática de género como lo que es. El giro se dio en la cabeza de la policía y en el de muchas instituciones”, opinó la entrevistada.

La funcionaria policial fue segunda jefa de la Departamental Necochea y también prestó servicio en el Comando de Patrullas y la Comisaría de la Mujer tresarroyenses. En la última dependencia fue titular durante más de cuatro años.

Su nueva función abarca los distritos de Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Dorrego, donde "la clave será estar cerca de los vecinos. Esa es mi línea de trabajo”, concluyó Roncallo.