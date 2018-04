UNS: Nación no tiene presupuesto para construir la sede de Derecho ya licitada

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

A siete meses de haberse licitado, la Universidad Nacional del Sur no tuvo aún la confirmación de fondos disponibles para el inicio de la construcción de la nueva sede del Departamento de Derecho, el sexto que se asentará en el campus de altos del Palihue.

"No tenemos novedades. Los trabajos están adjudicados pero no recibimos, hasta ahora, el visto bueno para comenzar. En principio no hay presupuesto disponible", explicó a La Nueva el secretario general técnico de la casa de estudios, Miguel Adúriz.

La construcción --cotizada en 32 millones de pesos-- está incluida dentro del Plan Nacional de Infraestructura universitaria, el cual se lleva adelante con recursos de la Nación y a parti de un convenio con la Corporación Andina de Fomento.

En el llamado a licitación, publicado a medidados de 2017, se anticipa que los trabajos "quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria".

La construcción del departamento fue definido por sus autoridades como "un hito en la historia de la carrera", considerando que desde su creación, en 1996, funcionó en instalaciones provisorias del rectorado en Colón 80, en un inmueble de Alem y Martín Fierro y, en la actualidad, en avenida Colón 50, también alquilado.

En todos los casos, explicaron, "son espacios inadecuados desde el punto de vista funcional, alejados de donde se dictan las clases, en el campus, un obstáculo para el funcionamiento habitual y que condiciona el desarrollo de la comunidad académica como tal".

Pero, mientras los fondos para Derecho no están disponibles, siguen a buen ritmo otras obras que lleva adelante la UNS.

Por un lado, el conjunto de aulas, el tercero en su tipo, en el campus, financiado por Nación, en el mismo programa que se incluyó al de Derecho, con plazo de terminación en agosto próximo.

Es un inmueble de 1.269 metros cuadrados, que sumará seis aulas, una de ellas especialmente diseñada para servir a la carrera de Arquitectura, equipada de bancos adecuados y con capacidad para alojar la creciente cantidad de alumnos.

Este año la UNS alquiló el salón dorado del club Argentino --en la avenida Colón y Vicente López--, que a pesar de su amplitud resulta ajustado para materias que agrupan a más de 500 alumnos.

También sigue en ejecución el auditorio que se construye en el Centro Histórico Cultural de Rondeau 29. El espacio de 605 metros cuadrados servirá como sala de conferencias, exposiciones y teatro. Se trata de una inversión de 16,6 millones de pesos, aportados por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

El último jueves, además, se licitó la construcción de una sala de lectura a ubicar en el campus de Palihue, en proximidades del primer grupo de aulas que se visualiza cuando se ingresa al complejo desde avenida Cabrera.

La obra tiene un presupuesto de 22,5 millones, 660 m2 cubiertos y 350 descubiertos. En este caso la obra se realizará con recursos propios, lo cual asegura su inicio dentro de los plazos administrativos habituales.