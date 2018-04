Chiqui Pereyra y Pablo Gibelli festejan con la orquesta Bahía Blanca Tango

Con dos tremendas voces de la música ciudadana y un combinado orquestal de lujo se realizará el próximo miércoles, a las 21.30, el festejo por los 190 años de la ciudad en el Teatro Municipal.

Por un lado estará el reconocido cantante Chiqui Pereyra, de General Roca. Por el otro estará la voz más reconocida del tango bahiense: Pablo Gibelli.

Ambos serán acompañados por la orquesta Bahía Blanca Tango, que está dirigida por Jorge Vignales (contrabajo). Completan Gisela Gregori (piano), Francisco Vitali (bandoneón), Emanuel Vilches (violín), Laura Fuentes (violín), Daniel Moran (viola) y Maximiliano Medina (violonchello).

Las entradas están a la venta en la Boletería del Teatro Municipal.

El cantor Pereyra actualmente vive en Capital Federal y abordará clásicos tangos de su repertorio para deleite de todos los amantes de éste género tan argentino.

Como en casa

La Orquesta Bahía Blanca Tango nació como un dúo. Estaba integrada por Jorge Vignales y Pablo Gibelli. Luego sumaron una guitarra. Hasta que decidieron formar la amplia sociedad qu hoy sigue en pie.

Pablo Gibelli es uno de los fundadores junto a Vignales. Es por eso que cuando lo invitan a cantar se siente como en casa.

"La orquesta aborda un repertorio típico y reúne esas condiciones. A mi personalmente me gusta el tango típico pero remozado. También me gusta Piazzolla. Esta orquesta no es una orquesta profundamente tradicional. Por un lado por la formación, por el otro porque los arreglos musicales son más nuevos", aclaró Pablo Gibelli.

"Por suerte Jorge Vignales tiene mucho material por su historia como director en la orquesta Municipal de La Plata", contó.

—¿Qué temas son los que más te gustan con la orquesta?

—Me gusta mucho los temas de Mariano Mores. Por ejemplo, el que más me gusta cantar es Uno. Tiene una magia especial para mi.

—Es interesante que en un tango tan orquestal, tan lleno de instrumentos, el cantante lo disfrute al máximo.

—Lo que pasa es que se arma una conjunción fantástica a espaldas mías con los instrumentos. A la hora de elegirle un nombre digo: "esto es música".

—Seguro que mientras estás cantando sentís que estás afinando sin pensar. El disfrute al máximo.

—Exactamente. Vos sos un instrumento más y eso te empuja a que le pongas la frutilla al postre. Yo lo siento así cuando canto con esta orquesta.

—Siempre me sorprendió tu curiosidad profesional y tus ganas de aprender y mejorar constantemente. ¿En qué proyectos andás?

—Siempre estoy buscnado nuevos horizontes. Nunca me quedo quieto. Ni siquiera me inclino exclusivamente por el tango. Amo toda la música y quiero cantar todo lo que considere que estoy preparado. Quiero viajar más seguido a Buenos Aires porque creo que se abre mucho la cabeza y tenés más posibilidades. Nuevas tendencias y formas del tango y de otros géneros. "Cuando te encontrás con músicos jóvenes como en esta formación de la orquesta Bahía Blanca Tango está buenísimo porque están abiertos a recibir nueva información y eso está buenísimo. Son muy buenos y estudiosos".

—¿Qué significa para vos tocar en el marco del aniversario de nuestra ciudad?

—Es una buena oportunidad de demostrarle a esta ciudad que tanto me ha acompañado en mi carrera que aún sigo en pie con el tango y con una orquesta.