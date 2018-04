Una actitud a favor de todos

Han terminado los exámenes de nivelación en la Universidad Nacional del Sur y un importante porcentaje de aspirantes han tenido su bautismo de fuego al rendir las primeras evaluaciones, de acuerdo con las pautas y exigencias propias del nivel universitario.

No es novedad el importante cambio que significa el paso de la educación secundaria a la universitaria. Un salto que no conoce de transiciones ni de propuestas intermedias, con lo cual los estudiantes dejan un mundo educativo regido por determinadas conductas y exigencias para ingresar en otro, completamente diferente.

Por eso, desde la Universidad se viene trabajando hace tiempo en mejorar esa transición, asumiendo una responsabilidad mayor en cuanto a acompañamiento a los futuros alumnos, sistemas de tutorías, apoyo mediante docentes.

De hecho los exámenes de nivelación, que se comienzan a tomar en diciembre y van ofreciendo distintas alternativas de preparación durante febrero y marzo, apuntan precisamente a servir como un repaso de los conocimientos ya adquiridos pero, más que nada, a entender las nuevas modalidades relacionadas con formas de estudiar, de atender, de participar.

Los directivos de la institución destacaron, por caso, que en la universidad los jóvenes comienzan a ser “dueños de sus vidas”, a manejar la libertad que tienen de, por caso, asistir o no a clases, tener fechas de parciales establecidas y que nadie se los recuerde de manera permanente, de ser responsables de su futuro.

Deben además entender cómo se debe estudiar en la universidad, las horas que se deben asignar a esa tarea, la forma de hacerlo, las evaluaciones que pasan de ser de una hora en el secundario a cuatro en la universidad. El trato con los docentes, la forma de relacionarse, el ámbito académico.

Es un cambio que se puede emparentar con el que viene después de terminar la universidad. Cuando el que espera es el mundo laboral. Con nuevas reglas, con nuevas formas y códigos.

El gran objetivo de la propuesta de nivelación de la universidad es que el cambio educacional sea lo menos traumático posible, apuntando a evitar la deserción de los alumnos, que sean capaces de tener la constancia suficiente para superar una etapa de transición que, como muchas otras, tiene fecha de vencimiento.