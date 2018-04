La preocupación de 2003 y 2009, también marcadas a fuego

No fue a principio de año, pero durante el primer semestre de 2003 se produjeron tres homicidios en ocasión de robo que generaron crispación social y movilizaron a las autoridades políticas, encabezadas por el exintendente Jaime Linares, a reclamar respuestas desde la provincia, en ese momento de otro color político (Felipe Solá).

Entre febrero y el primer día de julio, tres comerciantes perdieron la vida en sendos actos delictivos. Y la gente también exigía soluciones, porque ya traía la carga emotiva del crimen del supermercadista Horacio Aguirre, cometido 5 años antes en Villa Ressia y el de María Victoria Chiaradía y Héctor Horacio Iglesia Braun, en agosto de 2000.

El 19 de febrero de 2003, el quiosquero Guillermo Alberto Aimar encontró la muerte a los 48 años, en medio de un robo en su comercio de Teniente Farías

1507. Lo mató sin intención un policía (Oscar Chaparro) que había ingresado circunstancialmente en medio del hecho y se enfrentó con los ladrones. Roberto Silva y Miguel Oporto fueron condenados por el asalto.

El 21 de abril, la víctima mortal fue Leonardo Conditi (54). El lugar: la golosinería Ócean, en Brandsen 248. Por ese violento asalto fueron sentenciados Leopoldo Balmaceda (20 años de cárcel) y Pedro Muñoz Ávila y Gabriel Rovein, como partícipes primarios. Conditi, quien murió baleado, estaba cansado de que le robaran.

El 1 de julio, otro quiosquero murió en su puesto de trabajo de Lamadrid 68. Rubén Darío Fisch recibió 18 años por ser supuesto autor del disparo letal contra Alejandro Mieres.

Con una movilización más generalizada en la ciudad, y no tan sectorizada como la del jueves en Villa Rosas, a fines de abril de 2009 la inseguridad volvió a convulsionar a la sociedad bahiense.

Una manifestación sin precedentes, con un marco multitudinario, pidió justicia por Ricardo Pelayes, el empleado de un corralón que horas antes había sido asesinado por uno de los ladrones que ingresaron en el local de Vieytes 2246.

Los ánimos se exacerbaron porque uno de los autores había sido liberado poco antes por la jueza de Garantías Susana Calcinelli. De hecho, los manifestantes llegaron hasta la casa de la magistrada y le hicieron un escrache.

Se reclamó un mayor compromiso del Estado para combatir la inseguridad y se produjo una fractura en la siempre sinuosa relación entre el poder político y el judicial.

El entonces intendente Cristian Breitenstein salió al cruce del fallo de Calcinelli: "hay criterios que hay que explicarlos; yo doy la cara todos los días, como la dan los funcionarios provinciales, municipales y policiales respecto a este tema. Creo que los jueces tienen que dar la cara y explicar qué es lo que ocurrió, los fiscales también tienen que explicar qué es lo que ocurrió".

El Colegio de Magistrados salió en defensa de Calcinelli. La doctora Susana González La Riva, entonces presidenta del cuerpo, manifestó su preocupación porque se quería responsabilizar a la Justicia de la inseguridad que vive la sociedad.

“Lo importante es saber que el Poder Judicial no es el que dicta las leyes que no conforman a la sociedad. Y que desde los demás poderes asuman sus responsabilidades. Cuando una decisión no gusta no se la debe considerar la causa de la inseguridad”, advertía.

"La violencia ya es un lenguaje en algunos círculos"

Para la destacada criminóloga María Laura Quiñones Urquiza, no se puede aventurar si esta seguidilla de hechos conmocionantes llegó para quedarse en nuestra ciudad o se trata solo de una racha, de la manera que muchas veces se mueve el delito.

"Eso sería hacer futurología, no puedo decir si será así o no; sería vender humo decir que a Bahía le puede pasar lo que ocurre en las grandes ciudades", explicó.

Sí marcó una diferencia con uno de los casos, el del clan Benítez: "Es el más aislado de todos por el tipo de delito. Es mucho más primal, con mala fe. El resto está vinculado al delito urbano, económico o el caso de la sobredosis, que no difiere de lo que sucede en las grandes urbes".

Con respecto al crimen de Agustina, la profesional opinó que cuando existen acciones grupales -más allá del efecto de las drogas- "aparece lo macabro que tiene el exceso, aunque no se trata de la violencia que tiene que ver con el control de la víctima, como puede ser con los Benítez. Quizás esos menores, si no tienen un desinhibidor, podrían llegar a ser mosquitas muertas.

Ahí se puede observar lo que ocurre en un grupo que tiene al delito como opción y con la ingesta de drogas genera el cóctel explosivo que puede llegar a ser lo macabro".

¿Qué hacer con menores como estos?, se le preguntó a Quiñones Urquiza: "Depende de los factores o fuentes de riesgo que los llevaron a delinquir. Pueden ser cuestiones personales, como un tumor en el lóbulo temporal, exceso de testosterona o la droga, que es un factor social. Es importante la psicología pero también la crimonología clínica para analizar conductas desviadas".

"Lo ideal es reinsertar, resocializar, reeducar. Existe una teoría, la del australiano John Braithwaite, denominada "la vergüenza reintegrativa" que apunta a que los menores sean condenados por actos pero no por cómo son. Hacerles ver que el hecho está mal pero que pueden cambiar. Esa 'vergüenza' tienen que sentirla por el hecho, no por lo que son. A la inversa, existe la vergüenza desintegrativa, que los aisla, que desvincula a la persona por lo que es", amplió, teniendo en cuenta que muchos de estos menores se criaron en un contexto de precariedad. Casi a la deriva.

En el mismo marco, Quiñones Urquiza, también especializada en Derechos Humanos y técnicas de perfilación criminal, reconoció que existe de manera cada vez más acentuada un "desprecio por la vulnerabilidad del otro".

"No hay ningún deseo de proteger al más vulnerable, como la chica con una adicción que virtualmente es tirada, ni siquiera es protegida. No es desinterés, que es indiferencia, esto es desprecio, rechazo. Ahora a la violencia pasó a ser un lenguaje o una regla en determinados círculos o determinadas interacciones", cerró.