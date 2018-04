El comienzo de año más conmocionante que se pueda recordar

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

El funcionamiento de los parquímetros, los baches, el congestionamiento del tránsito, las tarifas...Los temas de la realidad cotidiana de Bahía Blanca

quedaron en segundo plano: hoy casi todos hablan de seguridad. O de inseguridad. No solo de la delictiva sino también de la vulnerabilidad social. De violencia y de droga. De casos que antes veíamos por televisión y ahora los tenemos a la vuelta de la esquina.

La realidad impuso esta agenda. No salimos del impacto de un caso que otro nos golpea con más fiereza. ¿Esto vino para quedarse?

Como siempre que se atraviesa una situación de angustia urbana, de conmoción general, el drama parece no tener fin. Da la sensación de que vivimos peor que nunca. Como lo sienten hoy los vecinos de Villa Rosas y el Rucci. ¿Es realmente así?

El delito se mueve por rachas, siempre fue de esa manera. Y Bahía superó otras crisis de este tipo. De hecho, mejoró en algunos aspectos, como en el combate a los robos con armas. Lo que llama la atención de este comienzo de año es la multiplicidad de casos, todos consternantes y muchos con el resultado muerte o el desprecio por la vida como sello distintivo.

Y en no todos los casos se debe asociar el delito con la marginalidad. Galo Ochoa y Alexis Sturzenegger no son marginales. Conducían sus autos, alcoholizados, y terminaron con los sueños de dos chicos: Matías Streitemberger, de 18 años, y de Facundo Saccoccia, de 17. Acciones irreparables de personas que no evidenciaban penurias socioeconómicas.

Sufrimos los dos "accidentes", la sobredosis letal de la menor Mariana Sol Bruna, el irracional ataque mortal a Agustina y también a Sandra Arbilla (empleada de una verdulería del barrio Noroeste), la muerte de un delincuente (Leandro Merloz) a manos de una familia que defendió lo suyo, el escabroso clan Benítez y la violación de una niña de 2 años por parte de la pareja de su madre (fue en Punta Alta, aunque a la víctima se la trasladó al Hospital Penna). Todo (y más) en 93 días.

"Se puso en evidencia la crisis de valores"

El comisario general Gustavo Maldonado, superintendente de la zona Interior Sur de la policía bonaerense, reconoció que se trata de un comienzo de año cargado de violencia, aunque también dijo que "hemos tenido rachas negativas" en materia de delito. El problema, a su criterio, es que "a veces se pierde la perspectiva".

En esa línea, recordó que hace 10 años teníamos picos de hasta 90 asaltos con armas por mes y hoy no llega a los 30, con meses de 20 o menos. Desde ese punto de vista, consideró muy positiva la creación, a principios de 2016, de una fiscalía especializada en la materia, que reúne todas las investigaciones y pudo avanzar hacia bandas comunes en muchos de esos delitos.

En cuanto a la violencia instaurada, opinó que "se puso en evidencia la crisis de valores en la que estamos".

"La gente que es sometida física o psicológicamente, como en el caso Benítez, tienen muchas dificultades para romper ese círculo. Hace unos días se detectó a una mujer en Villarino cuya pareja le había colocado un cinturón de castidad y, pese a que podía tener alternativas para sacárselo, no lo hacía", explicó.

Maldonado siempre asoció a la droga con el delito. Durante una reunión con autoridades municipales y de otras fuerzas, hace algunos años, esa postura recibió algunas críticas, aunque el procurador general Julio Conte Grand, lo reconoció poco después.

"Con el nuevo fiscal (Mauricio del Cero) y el nuevo jefe de Narcocriminalidad (comisario Eduardo Rivero) está el compromiso de agilizar las investigaciones y desalentar el menudeo. Imprimirle otra dinámica, que sea más operativa", anunció.

El jefe regional de la policía sostuvo que muchos de los delitos que generaron conmoción "no fueron prevenibles", a excepción del caso sucedido el martes en el barrio Rucci.

"Un delito prevenible es el del motochorro o aquel que rompe un vidrio de un auto y roba un maletín", indicó, para marcar la diferencia con casos como el descubierto en la casa de los Benítez, la sobredosis de Agustina o la violación de la menor en Punta Alta.

Creció el número de homicidios en ocasión de robo

En lo que va del año se produjeron 3 homicidios en ocasión de robo, aunque con una salvedad: en uno de esos hechos murió el delincuente, cuando pretendía asaltar la vivienda de Bolvia y Blandengues. Los otros dos tuvieron por víctimas a la estudiante Agustina Bustos y a la empleada de comercio Sandra Arbilla.

El número es alto si se toma en cuenta que entre 2011 y 2017 (un total de 7 años) se produjeron 6. De hecho, entre 2013 y 2015 no hubo, según la estadística oficial de la policía.

Sí se pueden considerar más violentos otros comienzos de año si la medida son los homicidios simples en general (no solo los cometidos por un robo sino aquellos que se generan por disputas personales o de otro tipo).

Por ejemplo, en 2008 se produjeron en nuestra ciudad 9 homicidios entre enero y marzo. En 2015 fueron 5 -siempre en el primer trimestre- y en 2016 3, aunque todos en enero.

El denominador común es que en un altísimo porcentaje los hechos fueron aclarados, al menos desde el punto de vista de la investigación policial.

De los homicidios en ocasión de robo, incluso, el esclarecimiento es total desde 2011 a la actualidad, a excepción del caso Arbilla, por el cual el doctor Jorge Viego, encargado de la fiscalía especializada, analiza distintas hipótesis para llegar a los autores.