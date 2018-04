Ecos de una semana negra y el lanzamiento comercial del año

--Hola, Juan María. ¿Qué semanitas sin precedentes venimos teniendo los bahienses. Es increíble todo lo que está pasando en materia delictiva?

--Sí. Y la gota que colmó el vaso fue el crimen de Agustina, una víctima indefensa a la que mataron para robarle una mochila con casi ningún valor material en su interior. Más allá de la novedad de las últimas horas, donde los autores no serían los tres menores sino un mayor de 19, ¿es cierto que va a venir la gobernadora?

--Eso se rumorea, y no precisamente por el cumpleaños de Bahía. Ayer el intendente estuvo en la casa del padre de la chica y no se descarta que Vidal venga porque pidió que se la informe a diario con la evolución judicial y familiar del tema. La otra posibilidad es que viaje en mayo, cuando se inaugure el parque eólico Corti, que por cuestiones de agenda se postergó un mes.

--Ya que estamos en el tema y ahora que se calmaron las aguas en el Concejo Deliberante, qué sacas en limpio de lo que sucedió el jueves, cuando el intendente no estuvo presente en la apertura del período de sesiones.

--Varias cosas, pero sobre todo que se cruzó un límite muy delicado y que no le hace bien a la democracia. Fijate que quienes más tenían motivos para gritar, insultar o desbordarse, me refiero a los familiares de víctimas de la inseguridad y del tránsito, fueron los que dieron el ejemplo. El resto es más de lo mismo, algo armado que no vale la pena comentar.

--Muy diferente a lo que sucedió el miércoles en Villa Rosas.

--Exacto, ahí los vecinos se congregaron y manifestaron toda su bronca de manera genuina. Pero tengo una perlita de la sesión del jueves en el Concejo.

--Dale, te sigo.

--No dejó de sorprender que dos mujeres miembros de la manifestación, hicieran sonar la chicharra que se emplea para el llamado a inicio de cada sesión, algo que es propiedad exclusiva del presidente del Concejo Deliberante.

--¿Y qué pasó?

--Pasó que una vez que se hizo sonar los concejales de la oposición creyeron que era realmente Nicolás Vitalini quien los estaba llamando y bajaron al recinto. Ahí fueron recibidos, sin importar si eran oficialismo y oposición, por un coro de insultos. Los manifestantes les reclamaban que donaran sus dietas para los despedidos de Cargill. Una vez que se sentaron en sus bancas ya no podían volver a subir y se quedaron sentados.

--¿Cómo sabían esas mujeres de la chicharra? ¿Pensás que alguien les avisó?

--No lo sé. Pero fue una jugarreta bastante clara porque miembros del gabinete de Gay amagaron a bajar pero cuando escucharon los gritos e insultos se quedaron arriba o en el patio. Fue muy raro que esas mujeres supieran dónde estaba la chicharra porque está justo debajo de la banca del presidente del Concejo.

--Ahora habrá que ver por qué la ambulancia tardó 31 minutos en socorrer a Agustina Bustos, pero volviendo a la marcha de los vecinos el miércoles, más allá de que fue algo genuino, un grupo terminó cometiendo desbordes...

--Primero te digo que no es para menos el descontento del sector del barrio Rucci y de casi todo Villa Rosas. Los vecinos están hartos de los robos y de la droga que corre entre los más jóvenes, pero este tipo de reacciones muchas veces termina en el desborde de grupos minúsculos, como los ataques a las viviendas donde viven las familias de pibes que habían sido acusados. Hasta que la marcha llegó a la comisaría Sexta, todo se desarrollaba dentro de los carriles normales, más allá del -lógico- ánimo agitado de los manifestantes.

--Es cierto. Además esas conductas nada suman. Por el contrario, no solo se busca ajusticiar un delito con otro delito, sino que generalmente se camina en la cornisa de la injusticia.

--Claro. De hecho, el viernes, una casa del barrio Tierras Argentinas que por Facebook se vinculaba a uno de los menores acusados fue prendida fuego por error.

--Es así. Y tenemos malos antecedentes en ese sentido, como cuando quemaron la casilla que ocupaba Jonathan Luna -el asesino de Micaela Ortega- y se perdieron pruebas, cuando quisieron prender fuego la casa de un abusador en Bella Vista y quemaron el quincho de otro vecino o, el punto más extremo, cuando mataron a “Canini” González en Monte Hermoso, ante la sospecha, por el momento infundada, de haber sido el autor del crimen de Katherine Moscoso.

--Y hablando de desbordes, me llegaron por el WhatsApp las fotos con los rostros de los 3 menores que inicialmente fueron involucrados en el hecho del Rucci.

--Sí. Esas fotos se viralizaron por todas las redes, situación que, según me dijeron, motivó el inicio de una investigación penal, teniendo en cuenta que, más allá de la indignación existente, es un delito difundir imágenes de menores de edad, y más en los casos que están relacionados con un delito.

--¿Y qué van a investigar?

--Supongo que el origen de las fotos, porque da la sensación de que están sacadas en una sede policial o en el centro de recepción donde se encuentran alojados. También se buscará establecer quién fue el que dio el primer click, aunque esa tarea será más dificultosa, me imagino.

Evasores en la mira

--¿Algo más?

--Sí, claro. No sé si te enteraste del escándalo que se desató en Mendoza cuando se descubrió a tres personas que se dedicaban a ofrecer servicios de reducción de impuesto a las ganancias. Allí habría unos 600 clientes involucrados en evasión.

--No, no sabía, pero qué tiene que ver esto con Bahía…

--Bueno, según un especialista en estas cuestiones, el tordo Della Mano, estas operaciones no sólo se habría cometido en Mendoza, sino en otros puntos del país, entre ellos Bahía.

--Uhhh... largá más datos si tenés.

--Por ahora te comento que la AFIP ya está trabajando duro en el tema y que no sería de extrañar que aparezcan algunos empleados de grandes empresas, varios abogados y médicos. Lo concreto es que servicios de ese tipo se ofrecieron y se ofrecen.

--Habrá que estar atentos entonces. ¿Qué más tenés?

--Del ámbito empresario te puedo comentar que en los próximos días habrá una reunión entre miembros de una empresa mexicana y el ministro Dietrich porque estos inversores quieren quedarse con el ferrocarril a Vaca Muerta. El interés es muy firme y estarían dispuestos a poner 600 millones de dólares.

--Seguramente deberán competir con otros grupos como Techint y los rusos, que quieren quedarse con los talleres Maldonado.

--Exacto, pero pasemos mejor al ámbito judicial. En los últimos días se conoció un fallo del juez Ares que te va a interesar.

--Intuyo que tiene que ver con el medio ambiente...

--Estás bien rumbeado. Ares tuvo que absolver a la empresa Petrobras en el caso de una infracción labrada en 2011 por presunta emisión de olores a hidrocarburos y azufrados. Todo se inició con una infracción constatada ese año por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), donde se le aplicó una multa de 70 mil pesos y se la intimó a remediar la situación en 30 días.

--Te sigo pero no voy entendiendo mucho...

--Hasta ahí todo normal, pero sucede que se dictó la resolución de condena cuando ya había transcurrido el plazo de prescripción; pero recién se notificó en 2017. Una barbaridad. Por eso Ares tuvo que dictar sentencia de esta. De todas formas se comunicó la enorme demora al Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia.

--Sí, claro. Pero esto de las llamativas demoras en las causas por multas de las empresas del polo no es nuevo, ¿o me parece a mí?

--No es nuevo, es cierto, de hecho el propio juez Ares había ordenado una investigación hace un par de años.

--Algo creo que recuerdo...refrescame la memoria.

--En marzo de 2016, el magistrado elevó las actuaciones al fiscal general del Departamento Judicial La Plata, ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de funcionarios del OPDS, debido a la demora en la tramitación de causas para lograr su prescripción.

--¿Por qué causa fue en ese caso?

--Se dio en el marco de la absolución a la empresa PBB Polisur, por la supuesta emisión de humos negros, el 20 de abril de 2011, en la planta LHCI, dedicada a la fabricación de polietileno.

--¿Y qué dijo Ares en ese momento?

--Que la sanción (multa de 150 mil pesos) se había fijado el 9 de mayo de 2012 (más de un año después del incidente) y la empresa fue notificada recién el 22 de noviembre de 2013, es decir un año y medio después. El recurso de apelación se interpuso el 2 de diciembre siguiente y recién se concedió el 9 de diciembre de 2014. Y el ingreso de la causa en el juzgado de Ares, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal, se concretó el 9 de diciembre de 2015. Es decir que todo el trámite insumió más de cuatro años.

--Es incomprensible tanta demora por una multa...

--Sí, más que eso. El juez llegó a llamar al accionar de los agentes del OPDS como “sospechoso y burdo”, además de sistemático. Para Ares, este tipo de causas, relacionadas con el daño ambiental, deberían tener un plazo de prescripción de 5 años y no de uno, como fijó la Suprema Corte y al cual se debe amoldar.

--¿Y qué delitos pueden existir?

--Por lo pronto, abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

--¿De la región tenés algo?

--Una perlita fue, sin dudas, lo ocurrido en Tornquist, donde la grieta entre el intendente Sergio Bordoni y el justicialismo se abrió varios centímetros más, por no decir metros...

--Estuvo picante “Pino”...

--Más que picante. Con nombre y apellido, citó a los concejales de la oposición que lo denunciaron por presuntos delitos en las compras de una combi y cámaras de seguridad, y remarcó que la Justicia desestimó todo. En criollo: los trató de mentirosos. Lejos de frenar ahí, añadió que quienes lo denunciaron tendrán que comparecer muy pronto en Tribunales por el presunto pago de sobreprecios en obras públicas, algunos de ellos superiores a los 2 millones de pesos.

--Imagino la reacción.

--Le tiraron con todo. El edil Guillermo Löffler dijo que su discurso “dio pena” y calificó a su gobierno como “pésimo”, mientras que María Ofelia Skolak señaló que “la de Bordoni es una de las peores gestiones en la historia del distrito”. La grieta está más abierta que nunca.

--¿Algo más?

--Te cierro con un dato que me pasaron en la semana y que ilustra lo crítica que está la situación en la región en materia de viviendas. En Villarino se abrió hace algunas semanas un registro de aspirantes a 8 casas que se prevé ejecutar este año en Médanos. ¿Sabés cuántas familias se anotaron? 250.

--8 casas para 250... ¿O sea que apenas se logrará cubrir, con esa obra, el 3% de la demanda?

--Así es la cosa, mi amigo. Bueno, pagá vos el café y nos vemos pronto.

--Dale, hasta el domingo que viene.