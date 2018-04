Cómo tener paz y confianza ante las dificultades

Rodrigo Arias, conductor del programa radial que se emite a diario por LU2 llamado "Una luz en el camino", es licenciado en Teología y Psicología y sus charlas apuntan a fortalecer la salud emocional y espiritual para enfrentar problemas, superar crisis y vivir la vida de manera positiva y plena.

En esta oportunidad, Arias contó que en las 4 charlas que brindará desde el martes 10 y hasta el jueves 13, en el Gran Plaza Teatro (ex Cine Plaza), a las 20, se enfocará a los momentos críticos de la vida, en los cuales "nos sentimos desonrientados, especialmente cuando enfrentamos la frustración y las cosas no salen de la maner que lo esperábamos".

"La desilusión, los proyectos rotos, todo esto genera tantos estados de ansiedad como de depresión. Ansiedad porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a continuar mi vida, ahora que las cosas son distintas a lo que pensaba o esperaba y depresión cuando comenzamos a entristecernos, a lamentarnos por las cosas que no fueron, que no salieron como esperábamos. Nos comenzamos a empantar en el duelo y nos quedamos allí anclados", graficó.

Arias agregó que para tener "paz y confianza", necesitamos una mente tranquila, a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo.

"Necesitamos una mente tranquila que no sufra de manera innecesaria. Hay un aforismo que dice "el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional". Sucede que cuando nos enganchamos en la ansiedad, al no saber cómo va a continuar nuestra vida la cabeza se pone a correr, tratando de anticiparse a las cosas, a qué va a pasar. Y cómo se va a solucionar todo eso genera un sufrimiento mental, emocional y por lo tanto, físico porque nuestro cuerpo sufre en los estados de ansiedad".

Además, dijo que "la depresión nos hunde en el lamento, la tristeza y el duelo por lo que no pudo ser.

"A diferencia de esos estados tóxicos, la paz nos lleva a una saludable aceptación y a la decisión de avanzar con confianza. Por esto es que vamos a analizar en la charla herramientas para frenar la ansiedad, para relajarnos, para aprender a tener pensamientos positivos y esperanza. El marco de estos temas será la psicología positiva y los consejos de sabiduría de la Biblia, consejos milenarios, que tienen que ver con la esencia del ser humano, tan vigentes siempre especialmente en estos tiempos de ansiedad y estrés que vivimos", concluyó el licenciado.

El programa "Una luz en el camino" cuenta con una trayectoria de 53 años al aire ininterrumpidos en las radios de Argentina. Fundado por el doctor Enrique Chaij, el envío radial se ha caracterizado por dejar cada día en el corazón de los argentinos un mensaje de paz y esperanza.

El programa aborda temáticas cotidianas con sencillez y profundidad.