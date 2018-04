Floyd Mayweather analiza volver a combatir pero no en boxeo

El excéntrico ex boxeador Floyd Mayweather dejó entrever, luego de una entrevista con la cadena televisiva “Showtime”, un posible regreso a los deportes de combate. Sin embargo, el mismo no sería en el boxeo sino en las artes marciales mixtas.

Lo expresado por “Money”, dueño de una envidiable estadística de 50 peleas disputadas y 50 victorias, coincide con lo expuesto recientemente por el propio norteamericano en sus redes sociales.

“El retiro ha sido grandioso, pero como todos saben, me he retirado y he regresado”, dijo Mayweather a Jim Gray de la cadena estadounidense. “Es posible que vaya a regresar, pero si regreso, será en el octágono”, contó en referencia al ring de MMA.

El alguna vez rival de Marcos Maidana admitió que su asesor, Al Haymon, le adviritó no reactivar su carrera en las artes marciales mixtas, pero aseguró que tiene varias cadenas de televisión que lo están tentando y que lo pueden respaldar.

“Hablé con mi equipo, hablé con Al Haymon y me dijo que no lo haga. También hablé con Showtime y con CBS. Si regreso, Showtime y CBS van a estar ahí”, añadió.

El ex campeón mundial de peso Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter aseguró que no volverá a boxear, pero reiteró que la idea de incursionar en las artes marciales mixtas le llama la atención.

“Si el dinero es el correcto, lo haré. Las bolsas podrían ser una locura. En definitiva yo puedo hacer lo que quiera, soy Floyd Mayweather”, reiteró el veterano peleador estadounidense.(ESPN)