Conocé a los 12 jugadores de Bahía que ganaron el Provincial U15 de básquetbol

Con la victoria de anoche (69-63) sobre Mar del Plata, el seleccionado U15 de Bahía Blanca se quedó con el título del Provincial de la categoría, que se desarrolló en La Feliz.

Y, si bien no pudo terminar invicto por la derrota 60-58 de esta mañana ante Junín, en la última fecha, el equipo que dirige Mario Errazu redondeó un muy buen torneo.

El plantel, que revalidó la estrella obtenida en 2017 en Olavarría, estuvo integrado por: Augusto Lamonega, Juan Cruz Mambretti, Jano Martínez, Valentín Forestier, Santiago Ramos, Lautaro Cavero, Nicolás Alomar, Santino Bassa, Damián Ceníccola, Facundo Slonimsqui, Emanuel Barthe y Ramiro Furriol.

Los 12 integrantes tuvieron su cuota de protagonismo en diferentes momentos del torneo.

Nicolás Leguizamón y Jorge David, los asistentes técnicos de Errazu, analizaron para "La Nueva". el desempeño de cada uno de los campeones:

-Lamonega (Bahiense del Norte): "Fue uno de los mejores bases del equipo. Por cuestión de su físico, terminó haciendo un torneo mucho mejor del que esperábamos. Estamos muy contentos con su rendimiento".

-Mambretti (Villa Mitre): "Lo teníamos como el jugador revulsivo del equipo en cuanto a la intensidad defensiva y nos la dio durante todo el torneo. Por ahí no fue el goleador, pero sumó puntos importantes y fue bastante decisivo".

-Martínez (Villa Mitre): "Es el distinto, el mejor en cuanto al juego. Es el que más conoce el juego y, por más que tuvo partidos muy trabados y le costó, tiene detalles de calidad que te hacen ganar un partido, como esas 2 asistencias ante Mar del Plata, que fueron fantásticas".

-Forestier (Alem): "Por algo se ganó el MVP del torneo. Cómo su apodo lo dice, es un 'Toro' tanto en defensa como en ataque; nos da absolutamente de todo. Nos dio puntos y resolvió situaciones. Cuando se nos complicó ante Mar del Plata, ajustó en defensa, hizo tapas... Fue, por lejos, el mejor jugador del certamen".

-Ramos (Liniers): "Fue uno de los jugadores que menos tuvimos en cuenta durante el torneo y, cuando nos tocó atacar la zona ante Mar del Plata, fue uno de los primeros en el que pensamos, por su lanzamiento de 3 puntos. Es un jugador intenso y creo que le va a seguir dando cosas a Bahía".

-Cavero (Alem): "Es uno de los jugadores que más calidad tiene, juega muy bien al básquet. No estuvo bien en los primeros partidos, pero apareció en los momentos clave. Cuando lo necesitamos ante Mar del Plata estuvo y hoy, cuando se nos complicó frente a Junín, apareció y fue el mejor jugador del partido. Sabemos que tiene mucha proyección por su calidad".

-Alomar (9 de Julio): "Fue de mayor a menor. No sabíamos cómo iba a responder, sabiendo que viene acostumbrado a jugar de base y nosotros lo trajimos de ayuda. Fue uno de los jugadores más importantes cuando necesitamos destrabar y correr la cancha. Presiona bien a los rivales y terminó haciendo un mejor torneo de lo que esperábamos".

-Bassa (Bahiense): "Fue uno de los que menos minutos tuvo, pero cuando le tocó ingresar rindió. Creemos que tiene buena proyección, por su talla y brazos largos. Físicamente está bien dotado. Tendrá que mejorar bastante las posturas y sus fundamentos, pero consideramos que puede mejorar bastante".

-Ceníccola (Pueyrredón): "Arrancó en un nivel bajo y lo fue subiendo con el correr de los partidos. Nosotros lo comenzamos a usar en una posición a la que no está acostumbrado (de interno), pero lo necesitábamos ahí. Cuando las 'papas quemaban' ante Mar del Plata, lo pusimos de 5 a marcar a uno de los mejores del equipo marplatense y lo anuló completamente. Nos dio rebotes, fuerza abajo del aro. Tiene que mejorar algunas cosas en cuanto a fundamentos, pero tiene visión de cancha".

-Slonimsqui (9 de Julio): "Para nosotros era el goleador del torneo. Tuvo un certamen parejo y regular. Es un jugador que, si corrige algunos detalles técnicos, va a ser muy importante en Bahía Blanca. Tiene un físico y un talento que vemos muy poco".

-Barthe (Villa Mitre): "Lo pensamos como un jugador de rotación en la zona pintada. En los primeros partidos nos rindió mucho más de lo que esperábamos, arrancó muy bien. En los últimos encuentros no jugó tanto porque la talla de los rivales era muy grande y por ahí se le complicaba. Carga muy bien el rebote ofensivo y tiene gol cerca del aro, aunque tendría que mejorar los tiros lejanos. Por tamaño y talla, es un jugador que puede proyectarse a futuro".

-Furriol (Bahiense): "Es el jugador con más proyección por su talla. Cumplió en todo lo que nosotros esperábamos que cumpliera. A Bahía le va a seguir dando muchas más cosas porque es muy inteligente. Hay que mantener un buen nivel con esa talla; a los 15 años, no es fácil. Cumplió en todos los detalles, ofensivos y defensivos. No quiere hacer nunca una de más y eso le va a dar un plus en su carrera".