Federal A: Villa Mitre cae ante Chaco For Ever 2-0, en el segundo tiempo

Villa Mitre cae en visita a Chaco For Ever, por 2-0, en el partido de vuelta del primer cruce por la Reválida, del torneo Federal A.

La ventaja para el local, la anotó Lucas Rivero, a los 19 minutos de la primera parte y Diego Magno, de penal, estiró la diferencia, a los 16m. del segundo tiempo.

En el tricolor, fue expulsado Antonio Domínguez, los 36m. del primer tiempo.

En la ida, disputada en El Fortín igualaron 0 a 0, con lo que una victoria por cualquier diferencia, lo depositará en la próxima ronda.

Si empatan definirán por pernales, ya que los goles de visitante no tiene valor extra.

“Trataremos de ganar o forzar los penales y avanzar, pero lo importante es ganar para irnos contentos a Bahía. Sabemos que va a ser otro largo viaje de vuelta y ninguno se va a querer volver triste”, avisó Facundo Tavoliere, desde Corrientes, donde hizo base Villa Mitre.

La ida fue larga y se pasó entre mates, charlas, póker, truco y películas.

El clima y el semblante del colectivo del tricolor, en las 24 horas de vuelta, dependerá de lo que pase hoy en Resistencia.

“Estamos bárbaro, queremos que llegue ya el partido. Nos quedó el sabor amargo de no haber podido sacar una ventaja en casa, pero ahora a ellos y a nosotros nos sirven dos resultados”, señaló Balú.

“Sabemos que no tenemos que entrar en el juego de pensar en el árbitro, va a ser complicado no hablarle, pero vamos a tratar de estar ajeno a eso porque te juega en contra”, entendió el “1”.

-¿Cómo lo ves al plantel?

-Con muchas ganas, muchas ansias. Tenemos que estar tranquilos porque es una final, y estamos muy metidos.

Pese a contar con las chances más claras y convertir en figura al arquero de For Ever (le atajó un penal a Herrera), el tricolor no pudo viajar a Chaco con con algo más de aire.

“Sabemos a lo que juegan ellos por lo que vimos en El Fortín y los videos cuando juegan de local: lo hacen con un solo delantero definido pero a la hora de atacar se suman dos más y quedan con tres puntas”, dijo Tavoliere.

“Trataremos de estar bien parados en el fondo y, cuando podamos, atacar, sorprenderlos”, agregó.

En caso de que se repita la igualdad esta tarde (por cualquier marcador), la llave se definirá desde los 12 pasos. Ahí, Balú sabe que puede transformarse en pieza clave.

“Trato de no pensar en eso. Sabemos que va a ser complicado, pero lo importante es avanzar. Si llegamos a los penales, lo afrontaremos”, dijo.

-¿Cómo es eso de los penales?

-Es un poco de todo: intuición y suerte. Uno trata de estar concentrado y estudiar un poco los rivales, pero por ahí adivinás la punta y el tiro va bien esquinado y no llegás.

Formaciones

Chaco For Ever: Canuto; Calderón, Cabrera, Russo, E. Díaz; O. Gómez o Young, O. Ramírez; Magno, Sciorilli; De Souza; y Rivero.DT: L. Medero.

Villa Mitre: Tavoliere; Dietrich, H. González, L. García, Villalba, A. Domínguez; Formigo, Cocciarini, L. López; Tunessi y Herrera. DT: C. Domizi.

Hora: 16.30.

Arbitro: Adrián Franklin.

Cancha: Chaco For Ever.