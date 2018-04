Prevén aumentar la cantidad de operativos antidroga en Bahía Blanca

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Imprimir una mayor dinámica a las investigaciones y aumentar la cantidad de allanamientos es uno de los principales objetivos del comisario Eduardo Rivero, quien esta semana asumió como jefe de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca.

Rivero confía en lograr otra celeridad a partir del trabajo con el nuevo titular de la fiscalía especializada, Mauricio Del Cero, quien llegó a ese cargo en febrero. Respectivamente, reemplazan al comisario Marcelo Giussia y el doctor Jorge Viego.

“La idea es concretar una gran cantidad de procedimientos en plazos breves. El fiscal Del Cero tiene esa impronta de trabajo y, si bien no vamos a poder cortar totalmente la provisión de las sustancias, sí podremos ir rompiendo los circuitos”, afirmó Rivero en diálogo con “La Nueva.”.

El flamante comisario antinarco asume en un escenario conflictivo por la gran cantidad de casos conmocionantes ocurridos en las últimas semanas, la mayoría atravesados por las drogas.

“Por supuesto que impresiona que se hayan dado todos estos hechos juntos, con tanta violencia. Pero la realidad es que una ciudad como Bahía Blanca no escapa a lo que ocurre en todo el país”, señaló.

Rivero responderá de manera directa a su superior, el comisario bahiense Gustavo Berdini, responsable de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado de la provincia.

“Tuvimos dos charlas y seguramente vendrán varias más, porque visita seguido a la ciudad. Vamos a implementar algunas formas de trabajo que a él le dieron resultado durante su reciente paso por Mar del Plata”.

--¿Cuáles son esas modalidades?

--Por ejemplo, solían hacer operativos en rutas, apenas tuvieran pistas, en coordinación con otros organismos de seguridad. La idea es cortar los flujos de ingreso de los principales volúmenes de droga. No se trata de controles aleatorios, como los de tránsito, sino dirigidos a vehículos que por algún motivo estén bajo sospecha.

Rivero sostuvo que en estos tiempos las sustancias ilícitas entran a la ciudad por diferentes vías y con distintos sistemas, aunque “según mi experiencia la droga sigue viajando en general de norte a sur”. Es decir, desde los grandes centros productores ubicados en el norte argentino o países limítrofes hacia otros rumbos.

“Buena parte de mis conocimientos se dieron en el distrito de Villarino. En el control fitosanitario de la ruta 3 se registraban muchos decomisos”.

--Habitualmente se habla de vehículos que toman caminos alternativos en esa zona para eludir los controles.

--Si bien hay tres caminos para esquivar el puesto fitosanitario, no es tan fácil. Es una maniobra que queda muy en evidencia y además lo tienen que permitir las condiciones climáticas. Si llueve, el sector es intransitable.

--Berdini, en Mar del Plata, modificó sistemas de trabajo y logró atrapar bandas muy esquivas, que cada vez que recibían un allanamiento tenían el lugar “limpio”. En Bahía no es común, pero ocurre que algunos allanamientos se frustran y se supone que hubo filtraciones.

--Hay casos y casos. A veces está todo para ir a allanar, uno llega y no hay nada. Pero cuando no hay droga, hay dinero. Son temas para analizar. Y a veces la información se ventila hasta por casualidad, por algún comentario en un lugar o momento equivocado. De todas maneras, en una ciudad como esta no debería pasar una cosa así.

Tecnología y vendedores golondrina

--¿Con qué se encontró en cuanto a recursos?

--Hay tecnología, pero siempre se necesita más. Existe la posibilidad de conseguir un buen scanner, hay perros, pero sobre todo hacen falta más móviles para viajes largos, porque una investigación que empieza en Bahía pude ir derivando hasta llegar, por caso, a Buenos Aires.

--Además de los kioscos de droga, trascendió que existe una nueva modalidad, de vendedores golondrina. Se instalan unos meses en una ciudad, van cambiando de domicilios utilizando muchas veces departamentos de alquiler por día y, pasado un determinado lapso, se van a otro centro urbano dejando pocos rastros. ¿Es así?

--Sí, pero también suelen dejar a alguna persona en su lugar. Y, más allá de mudarse de ciudad o de domicilios, cambian con frecuencia los celulares. Quienes ya tuvieron alguna detención por estos motivos, se encuentran prevenidos y suelen ofrecer un mayor nivel de dificultad. Los teléfonos suelen contener información clave.

Puede haber en todos los barrios

--En foros de seguridad o reuniones en sociedades de fomento, los vecinos siempre dicen saber quiénes venden, consumen o delinquen. ¿Qué mensaje se les puede dar?

--Los vecinos están colaborando muchísimo, en forma presencial o llamando al 911 de manera anónima. En el caso de los foros, a veces es bueno charlarlo con grupos reducidos de personas, para tener buena reserva de información. La discreción, en este rubro, es decisiva. Y si nosotros le respondemos al vecino, allanamos y demostramos que la persona denunciada vendía, generamos confianza. De ahí en adelante, si la aprehensión se convierte en detención ya no depende de los policías sino de los funcionarios judiciales. Pero lo fundamental es generar confianza con los vecinos.

--¿Bahía Blanca debe abandonar la idea de que el negocio de la droga se encuentra solo en los sectores marginales o periféricos?

--Por supuesto. Puede haber consumo en todos los barrios, sean de la periferia o en los privados. A veces en esos lugares con vigilancia especial, cámaras en los ingresos y otros sistemas de control, los consumidores ingresan estupefacientes hasta con el ardid de un delivery de algún producto legal, como una pizza, que en realidad no lo es.