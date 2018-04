El gobierno municipal busca recursos para implementar el Same

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La puesta en marcha del servicio del Same en Coronel Rosales representa el aporte de fondos que hoy el municipio no tiene y que busca generar en el corto plazo.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Mariano Uset puntualizó que no se contó con el apoyo de los ediles a la hora de la aprobación de la Tasa de Salud, con lo cual se podría haber concretado este proyecto que proviene del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Las mismas declaraciones hizo luego el doctor Carlos Gabbarini, secretario de Salud municipal, quien agregó que el primer año será solventado por el ámbito bonaerense, tal como lo puso de manifiesto la gobernadora María Eugenia Vidal, pero "luego tenemos que hacernos cargo nosotros y debe ser una tarea sumamente responsable".

El facultativo dijo a La Nueva. que el Same "es un servicio que la gobernadora quiso implementar en toda la Provincia o en los municipios más importantes. Nosotros empezamos a mediados del año pasado con las conversaciones, la instalación y el estudio de todos los recursos que demandará".



"En el proyecto que baja desde la Provincia se apoya con recursos a los municipios en el inicio. No obstante, después lo tiene que sostener cada comuna. Hacerlo responsablemente implica contar con una Tasa de Salud para ir generando recursos y previendo los gastos de este proyecto, e incluso trascendiendo mi gestión y la del intendente".

"No tuvimos la respuesta esperada en el Concejo Deliberante, lo cual nos demoró un poco la implementación del Same. Pero lo vamos a seguir luchando".

Comentó que el emprendimiento incluye dos ambulancias con sus equipamientos completos de alta complejidad y, dependiendo de la organización probablemente el ingreso del recurso humano.

"En septiembre u octubre del año pasado empezamos a implementar dos médicos de guardia generales por día. Eso implica un enorme recurso justamente para pensar en una atención de emergencia. La idea es que si está el Same haya un médico que se suba a la ambulancia y un médico que quede en el Hospital por cualquier eventualidad".



"Este movimiento representa recursos y esfuerzos muy importantes. Tenemos los enfermeros, los choferes. Habría que instalar el sistema operativo, de recepción de llamados y derivación. En eso estamos".

Agregó que la intención es incorporar a Alerta junto con el Same. "Actualmente está contratada para el servicio de emergencia. Es una empresa que hace muchísimos años que está en Punta Alta y le da trabajo a la gente de nuestra ciudad. Por lo tanto sería muy bueno sumarla para ampliar la red de prestaciones", indicó.

En tanto dijo que están muy avanzadas las obras en el Hospital "Eva Perón".

Comentó que la cocina está en funcionamiento y la parte de diagnóstico por imágenes, la ampliación de la guardia y el tan esperado espacio para María Goretti, todo sobre calle Mitre, ya están casi listos. "Calculo que en este mes quedará todo culminado. Y la obra más grande es sobre Luiggi que se refiere a las salas de internación y estimamos un par de meses más porque hubo una demora en la entrega de insumos".

Planificación

Con los nuevos trabajos habrá más espacio

Otra mirada. "Hoy todavía tenemos pabellones donde hay cuatro o cinco camas, cosa que ya no se usa más. Nunca se hicieron estas obras y la única que sí se hizo fue la ampliación de la guardia médica. Pero el sector de internación es de la época de mi papá, cuando era director, hace 30 años".

La modernización. "Permitirá crear servicios más complejos como la aparatología donada por el Rotary, es una sala de cuidados intermedios que estará cerca de la guardia".

Oncología

Uno de los servicios que más creció en los últimos dos años

Dato. Gabbarini dijo que más del 50% de aumento de la demanda de pacientes oncológicos se registró en 2017.

Compromiso. "Para nosotros son prioritarios y el espacio que hicimos para este área ya quedó chico", agregó.

Más sobre el discurso de Uset. El intendente dijo que en estos días ingresará al cuerpo deliberativo un pedido de autorización para el funcionamiento del Same en nuestra ciudad.

Destacado. También mencionó el refuerzo de la guardia clínica y el avance en materia de infraesturctura y equipamiento con la firme intención de aumentar la complejidad, y remacó la labor desarrollado por los equipos de los centros de atención primaria en distintos puntos del distrito.