Dejó 5 heridos, 1 grave, un incendio en la Torre Trump de Nueva York

Un incendio originado por causas aún no verificadas se registró hoy en la Torre Trump de Nueva York sin provocar víctimas fatales aunque sí 5 heridos, uno de ellos de gravedad.

Los bomberos de Nueva York indicaron que el fuego se reportó en la planta 50 del edificio, y que allí acudieron equipos de cuatro diferentes estaciones.

El incendio comenzó hacia las 18 hora local (las 19 en la Argentina). El departamento de bomberos difundió una foto en la red Twitter en la que se ven llamas saliendo de cuatro ventanas del edificio, reseñó la agencia de noticias EFE.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó que el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fue "muy reducido", a la vez que dijo que los bomberos hicieron "un gran trabajo". El edificio no tuvo que ser evacuado.

El comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, reseñó luego que el hecho dejó un herido de gravedad, el ocupante del departamento donde se registró el incendio, pero no precisó su nombre ni detalles de las heridas.

Nigro consignó además que los otros 4 lesionados son bomberos, dos de ellos con quemaduras y otros dos con heridas no especificadas, aunque ninguno con riesgo de muerte.

Ninguno de los integrantes de la familia Trump estaba en el edificio, y no se afectaron los pisos en los que el mandatario tiene su residencia privada y sus oficinas, aunque Nigro explicó que había una "considerable" cantidad de humo en partes del edificio.

La Torre Trump está ubicada en la Quinta avenida de Nueva York, cerca de Central Park. Allí tenía su residencia y sus oficinas Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, en enero de 2017. (Télam)

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf