Lautaro Acosta, furioso con el árbitro bahiense Facundo Tello: "No puede dirigir más"

El delantero de Lanús Lautaro Acosta se mostró furioso esta tarde por el arbitraje del bahiense Facundo Tello en el partido entre el granate y Temperley.

"Un desastre. Tello no puede dirigir más", afirmó Acosta luego de terminado el partido.

El árbitro sancionó un penal a los 47 minutos del segundo tiempo que provocó que el encuentro terminara 2 a 2.

"Cada vez más errores arbitrales. Después se quejan de mí, porque me quejo de los arbitrajes. Son un desastre. Tienen que ver más cosas y unificar criterios. ¿Un codazo es lo mismo que un agarrón? Porque si un codazo es amarilla, dos agarrones no pueden ser dos amarillas en jugadas que no eran de gol. Es increíble. Son un desastre", dijo Acosta en el campo de juego.

"Espero que de acá al final de campeonato no nos perjudiquen más, porque los árbitros son un desastre. Más vale que el que venga ahora a la cancha de Lanús se ponga las pilas y tenga en cuenta que no nos pueden perjudicar más, que son un desastre", advirtió.

Después de salir del vestuario, el delantero granate siguió criticando la actuación del árbitro bahiense: "Dije todo lo que pensaba, porque realmente nos perjudicaron. Es una jugada que no vio, como si hubiese ganas de cobrar eso; porque cobrar lo que no existe es increíble. Lo de Bogino era expulsión, vio el codazo y lo amonestó. Es como si Facundo (Tello) hubiese tenido ganas de que no ganemos; o lo contrario, ganas de que Temperley gane". (La Nación y La Nueva.)