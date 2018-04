Lousteau encabezó un encuentro de la Juventud Radical y reivindicó a la UCR

El diputado nacional Martín Lousteau encabezó un encuentro de la Juventud Radical (JR) y, ante decenas de militantes reivindicó a la UCR, marcó diferencias con el discurso kirchnerista y con el del PRO y pidió sacarse "de encima la culpa" por la crisis del 2001.

"Los radicales nos tenemos que sacar de encima la culpa y el temor. La culpa que la sociedad le trata de achacar a veces a la UCR es la crisis del 2001. Créanme, lo digo como economista. No había manera de salir de eso. Era imposible y una trampa mortal", aseguró.

Lousteau, ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, se afilió el año pasado al partido centenario y ahora, con la Juventud Radical como uno de sus sustentos, busca reimpulsar su proyecto político de cara al 2019 en el que, todo indica, volverá a disputar la jefatura de gobierno porteño al oficialista Horacio Rodríguez Larreta.

"La Juventud Radical es un espacio único. No hay otros espacios políticos que sean capaces de convocar a la juventud, no solamente a militar sino a pensar en qué es lo que se quiere defender, qué es lo que se quiere lograr. Hay otros espacios que se convocan, pero no se convocan a ese diagnóstico riguroso que los argentinos nos debemos", dijo el diputado nacional.

La de hoy fue la primera de dos jornadas de discusión política; mañana será el turno de los legisladores porteños, la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), Franja Morada y los comuneros.

"Hay una visión que es: queremos estar cerrados al mundo, los problemas son siempre las empresas, el mundo que no nos ayuda", describió Lousteau en referencia al discurso kirchnerista.

En tanto sobre el PRO tienen "otra visión, donde el problema son los que no quieren competir, las leyes laborales, los sindicatos. Esa no es la visión de ninguno de nosotros", sentenció el legislador.

"Creemos que la manera de transformar las cosas es a través de la política. Todas las cosas que la sociedad ya decidió están es sus instituciones. Y todas las que tenemos que decidir a partir de ahora: Los nuevos desafíos se tienen que dirimir colectivamente a través de la representación, y se tienen que zanjar colectivamente a través de la política", finalizó Lousteau. (Télam)