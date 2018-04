“Lo bueno es que tuvimos tiempo para aclimatarnos”

Mikel Iñurrategui

"Se hizo bastante largo el viaje, pero entre las cartas, las charlas, películas y los mates se hizo más llevadero. Se habla del partido, de la vida, de todo un poco. Eso sí, se duerme de noche no más, donde amanece ya no dormís más. Se despierta uno, se despierta el otro, arrancan unos mates y listo... no se duerme más".

Así vivió el plantel de Villa Mitre las 24 horas y 1.600 kilómetros que separan Bahía Blanca de Corrientes.

Mañana, el tricolor cruzará el puente que separa Corriente de Resistencia, para medirse ante Chaco For Ever, desde las 16.30 y con arbitraje de Adrián Franklin.

La Villa y el albinegro disputarán el partido de vuelta por el primer cruce de la Reválida del Federal A, tras el 0 a 0 en nuestra ciudad.

"Zelaya o Herrera son los más jodones, suman para que se pase el rato", contó tímidamente el Piru, mientras paseaba junto al plantel, en la pintoresca ciudad capitalina.

"Lo bueno es que vinimos unos días antes para poder aclimatarnos un poco, porque hace un calor muy pesado. Transpirás, transpirás y transpirás. Lo notamos en el entrenamiento de hoy (por ayer). Movimos un poco y ya estábamos empapados", contó el volante villamitrense, en referencia a la práctica liviana que realizó el equipo en las instalaciones de Mandiyú.

Hoy el DT Cristian Domizi definirá el equipo en el entrenamiento que realizarán en cancha de Boca Unidos.

"Llegamos con confianza de que podemos pasar, estamos bien", admitió Formigo.

Pese al buen rendimiento colectivo que convirtió en figura al arquero rival (quien le contuvo un penal a Herrera), Villa Mitre no pudo ganar como local.

"Nos hubiera gustado venir con ventaja, pero sabemos que no hay mucha diferencia. Si no pasa nada extra futbolístico, va a ser un partido parejo", avisó Ramiro.

"Por lo que hablamos con el técnico, seguramente acá van a pasar más los laterales y van a intentar jugar más", cerró.