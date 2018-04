Barracas volvió a la carga, lleno de diferentes historias

Mauro Giovannini

mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en la edición papel)

La historia contemporánea de Barracas ha sufrido muchos altibajos.

No es necesario irse hasta la reafiliación de 2009 para encontrar que, hace apenas 17 meses logró el ascenso a Primera con un grupo de jerarquía que dirigió Juan Sergio Palumbo y que contó –entre otros- con Damián Carci, Mariano Trellini y Sebastián Martínez.

Sin embargo, problemas económicos lo empujaron a renunciar a tal potestad, alejarse de lo competitivo y mantener el respirador en base a escuetas categorías formativas.

La llegada de Giuliano Labrocca cambió el panorama, ya en 2017.

“Presenté un proyecto con la vuelta a Segunda para dar un paso adelante y volver al plano local. Necesitábamos que la gente se entere que Barracas no estaba cerrado”, señaló el joven entrenador (25 años) con raíces en Leandro N. Alem.

Concretamente, el proyecto hablaba de volver con chicos que tuvieran ganas y sin cobrar un peso. Encararlo lo más amateur posible. Y así fue como el último 14 de febrero, Barracas le abrió las puertas a quienes estuvieran dispuestos a probarse.

“Vimos una publicación con mi amigo Lucas Durán y quedamos con ir a probarnos. El mismo día me decidí. Caímos (sic) sin preguntar nada y nos encontramos con más de 30 jugadores. Por suerte quedamos”, relató Franco Córdoba (23), ex Napostá, Liniers y La Falda.

Justamente, Durán (23) es la excepción a la regla: de las nueve fichas mayores, Lucas es el único que disputó, por lo menos, un partido oficial en Primera o Segunda el año pasado.

Fue con la camiseta de Napostá y ante Liniers, por la Permanencia.

“Tenía ganas de seguir jugando y vi en Barracas una posibilidad”, explicó Durán.

Muy diferente es la historia de Alex Budsisch (27).

“A los 19 años me prohibieron el básquet porque tuve una pinchadura de pulmón. Me dieron el alta médica en 2016 y fui a jugar a Comercial", recordó.

"Para mí -agregó- fue un logro terrible. Pero el año pasado fui papá, dejé todo y me olvidé. Ahora tuve la suerte de quedar en Barracas”, dijo, contento, el formado en Pueyrredón.

El bien común era volver a competir, como relató Nicolás Santos (25).

“Jugué en San Lorenzo de los 14 a los 22 años y después en ligas amateurs. Mi objetivo era volver a competir, si era otro club también iba, pero se dio que fue Barracas el club que buscaba jugadores y fui. Va a ser un año complicado porque empezamos muy de abajo”, admitió el interno, ya analizando el presente y futuro deportivo de su equipo.

“Debemos ir de a poco, intentar formar un buen grupo y ser conscientes de las limitaciones que tenemos”, añadió Ezequiel Zani (27), el jugador de más experiencia.

Zani comenzó en Olimpo, donde fue asistente técnico de Primera hasta el año pasado.

Como jugador, pasó por Sportivo e Independiente.

“Entre 2016 y 2017 no hice nada, ni actividad física, porque no me daban los horarios”, apuntó.

La decisión de dirigir solamente menores en el aurinegro coincidió con el regreso de Barracas: “Se me abrió una puerta y la aproveché”, agregó.

En la vereda de enfrente está Federico Scarpaci (23).

“Hice toda mi carrera en Estudiantes hasta U19; después tuve dos pasos por Estrella, pero dejé por trabajo y porque estuve de viaje casi un año”, relató el base.

Como al resto, la actividad lo movilizó.

“Tenía ganas de volver porque lo que más me gusta es el básquet. Después de dos años inactivo sabía que en Barracas iba a tener una posibilidad. La idea era hacer una actividad y divertirme más allá de jugar, no jugar, ganar o perder”, aclaró.

Otro que también tiene 23 años, pero diferentes antecedentes es Leandro Hernández, ex Alem y Argentino.

“Tuve dos lesiones significativas (parálisis en el nervio ciático y esguince fuerte de tobillo) y sufrí una expulsión de tres meses. Mi relación con el deporte se había ido desgastando”, reconoció.

“Sentía -agregó- que había jugado toda la vida y que en el momento que estaba para pegar el salto no tuve chances. Era una deuda conmigo mismo el hecho de demostrar que podía jugar, y acá estoy. No tenemos nada para perder y esto que se nos presenta es una linda oportunidad”.

Algo similar contó Marcio Begbeder (30).

“Con lo que tenemos, nos vamos a ir haciendo fuertes a través del tiempo. También el técnico es nuevo y arrancamos hace poco más de un mes, por lo que nos iremos conociendo”, reconoció el formado en Independiente y con paso -en U19- por Olimpo.

Las fichas mayores se completan con Santiago José (24), la otra excepción, aunque con atenuantes.

“El año pasado estuve en Barracas y jugué en U23. Hice inferiores en Argentino y fui un año de U19 a Villa Mitre. Dejé hasta 2017 por estudios. Me fui a Buenos Aires a estudiar teología, me gradué y volví” contó el ala-centro, que además es el capitán del equipo.

Allí está Barracas, intentando colocar una vez más ladrillo por ladrillo.