Se dicta una diplomatura en Políticas Públicas en la UNISAL

Olaf Jakob, representante de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en la Argentina, Santiago Mandolesi Burgos, director de la filial Bahía Blanca de la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y Luis Calderaro, decano de Derecho de la Universidad Salesiana de Bahía Blanca presentaron ayer la diplomatura sobre Políticas Públicas que comenzó a dictarse en la sede académica de la Universidad Salesiana, Gorriti 1249.

“Esta diplomatura dictada en conjunto con la Konrad Adenauer, la ACEP y la UNISAL intenta otorgarle a Bahía Blanca una herramienta de formación académica que tiene como objetivo la formación del dirigente político, no solo para público estatal, sino para otros ámbitos como entidades intermedias, que también necesitan hoy por hoy una capacitación a la hora de gestionar”, consideró Santiago Mandolesi Burgos.

Según agregó, la fundación Adenauer que sostiene este tipo de capacitaciones puso los fondos para llevar adelante esta actividad con un cupo de 100 becas, aunque el número de anotados fue ampliamente superior.

“Es un programa de calidad, donde los docentes que se sumaron al proyecto tienen experiencia no solo en lo académico, sino que muchos de ellos han pasado por la función pública, por lo cual le brindan a los alumnos no solo sus conocimientos técnicos sino su experiencia funcional en el rubro que corresponde. Hay ex funcionarios, concejales, pero que además tienen una trayectoria académica que los sustentan”.

Para Olaf Jacob, representante en Argentina de la Konrad Adenauer, la idea es ofrecerles a los participantes del país, una herramienta para optimizar un poco la gestión pública.

“Desde hace muchos años que venimos descentralizando la diplomatura de lo que es Buenos Aires, saliendo a las provincias para que todos puedan participar. Ya pasamos por Córdoba, La Rioja, este año vamos a Mar del Plata, San Juan y Jujuy, además de Bahía.

Además, destacó que no en todas las provincias o lugares donde se organiza la diplomatura, los contenidos son idénticos.

"Tenemos un grupo de contenidos núcleos, que son más o menos los mismos, pero los contenidos se adaptan a cada lugar donde vamos. Por ejemplo, el de San Juan será orientado a la minería, en cambio el de aquí va a tener un fuerte componente relacionado al puerto".

El decano de Derecho de la UNISAL, Luis Calderaro, aseguró que para ellos “es una alegría y una responsabilidad poder ocuparnos de cubrir un espacio vacante que tiene que ver con las ideas”. “Bahía Blanca está a 10 años de su bicentenario y queremos hacer nuestro aporte vinculado a pensar la ciudad, a volver a construir su ideario y fundamentalmente las ideas para el tiempo que viene. En ese sentido, no sólo es importante la formación de liderazgos sino de los dirigentes anónimos que todos los días la pelean en sus clubes, centros de jubilados, sociedades de fomento, que puedan estudiar y participar de las discusiones sobre cómo se administra y se gestiona la 'cosa' pública es muy importante”.

En pocas palabras

En las clases abiertas se contará con Daniel Arroyo, diputado nacional y Carlos Fara consultor de comunicación política y medios. Esta cátedra será abierta para la gente y obligatorias para los becarios.

Según aclaró Jacob, se eligió 100 participantes porque con un nñumero mayor se corre el riesgo de perder calidad académica. "Los trabajos finales son grupales y los docentes quieren tomarse su tiempo para corregir bien ".

La Konrad Adenauer es una fundación política alemana cercana a la Democracia Cristiana alemana, el partido de Angela Merkel. "Posee 95 oficinas a nivel mundial, y acá en Argentina estamos desde hace 53 años, capacitando a gente para aportar un granito de arena para optimizar y fortalecer procesos democráticos en los países donde estamos presentes", cerró.